مدرب بيراميدز يكشف حقيقة التفاوض مع معشوق الأهلوية.. ورحيل نجمه للقلعة الحمراء

كشف محمود فتح الله، المدرب المساعد بالجهاز الفني لفريق بيراميدز، حقيقة دخول ناديه في مفاوضات مع الدولي المصري حمدي فتحي، لاعب فريق الوكرة القطري.

وانتقل حمدي فتحي - معشوق جماهير النادي الأهلي - إلى الوكرة القطري خلال الميركاتو الصيفي الماضي، في صفقة انتقال نهائي قادما من القلعة الحمراء.

وقال محمود فتح في تصريحات تلفزيونية ردا على حقيقة التفاوض مع حمدي فتحي وطلب النادي الأهلي التعاقد مع وليد الكرتي: “عملية التفاوض ليست دوري، ولكن بيراميدز يمتلك اسكواد محترم جدا، وليس من الطببعي أن نتحدث عن التعاقدات والراحلين في بداية الموسم، مفيش الكلام ده”.

تأهل تاريخي لبيراميدز

وتأهل بيراميدز إلى دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، لأول مرة في تاريخه، عقب اكتساح الجيش الرواندي 6-1، أمس الجمعة، ضمن منافسات إياب دور الـ 32.