عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب بيراميدز يكشف حقيقة التفاوض مع معشوق الأهلوية.. ورحيل نجمه للقلعة الحمراء

الأهلي وبيراميدز
الأهلي وبيراميدز

كشف محمود فتح الله، المدرب المساعد بالجهاز الفني لفريق بيراميدز، حقيقة دخول ناديه في مفاوضات مع الدولي المصري حمدي فتحي، لاعب فريق الوكرة القطري.

وانتقل حمدي فتحي - معشوق جماهير النادي الأهلي - إلى الوكرة القطري خلال الميركاتو الصيفي الماضي، في صفقة انتقال نهائي قادما من القلعة الحمراء.

وقال محمود فتح في تصريحات تلفزيونية ردا على حقيقة التفاوض مع حمدي فتحي وطلب النادي الأهلي التعاقد مع وليد الكرتي: “عملية التفاوض ليست دوري، ولكن بيراميدز يمتلك اسكواد محترم جدا، وليس من الطببعي أن نتحدث عن التعاقدات والراحلين في بداية الموسم، مفيش الكلام ده”.

تأهل تاريخي لبيراميدز

وتأهل بيراميدز إلى دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، لأول مرة في تاريخه، عقب اكتساح الجيش الرواندي 6-1، أمس الجمعة، ضمن منافسات إياب دور الـ 32.

بيراميدز الأهلى حمدي فتحي محمود فتح الله القلعة الحمراء الكرتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد 8 سنوات على رحيل الأب .. وفاة ابن سامي العدل

موقف مصر من العاصفة إلياس وهل تتأجل الدراسة؟

مفاجأة.. براءة سيدة فاقوس المتهمة بإنهاء حياة صغيرها وطهيه وتناول لحمه.. فيديو

900 جنيه رسميًا|الذهب ينهار إلى مستويات مفاجئة عالميا.. وهذا سعر عيار21 الآن

Ain Ghazal statues.. لغز تماثيل عين غزال حير العالم..أختفت من مكان اكتشافها

بعد وصوله 40 جنيهًا|مفاجأة بأسعار السكر بعد ساعات من قرار الحكومة العاجل

نفذت وعودها| قرارعاجل من الحكومة بشأن أسعار السكر بعد وصوله لـ40 جنيهًا

أوسوريو مبيعرفش إنجليزي| شوبير يكشف مفاجأة في أزمة محمود علاء.. واللاعب يرد

ترشيحاتنا

هجوم أوكراني بالصواريخ على بيلجورود الروسية

الجيزاوي يشيد بدخول جامعة بنها ضمن تصنيف "التايمز" في 2024

رحل في عز شبابه.. تفاصيل عزاء أحمد سامي العدل

أحمد حسن يزف بشرى سارة لجمهور الأهلي| شاهد

مسيرة حاشدة من آلاف المعلمين لتأييد الرئيس السيسي |100 صورة

حالات رد الهدية في الإسلام وعدم قبولها.. 4 مواقف اعتذر عنها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برقم صادم.. سعر غير متوقع لإطلالة غادة عبد الرازق في باريس

ماذا يحدث لجسمك عند تناول عين الجمل كل يوم؟

تكلفتها تتجاوز الـ100 ألف جنيه.. كارول سماحة تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة

احذري.. وضع هذه الأطعمة لطفلك في اللانش بوكس تضر بصحته

فيديو

فتحت دماغه.. زوجة سعد الصغير تعتدي عليه بشيشة في شارع الهرم|فيديو جراف

فشل في الكليتين.. السيسي يأمر بعلاج بطل مصر لكمال الأجسام| فيديوجراف

افتعال الأزمات بدأ قبل سباق الانتخابات ورد حاسم من الهيئة الوطنية| فيديوجراف

جمهوره طالبة بتوضيح التفاصيل.. زواج تامر عاشور من المذيعة نانسي نور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

اﻟﻤﺰﻳﺪ