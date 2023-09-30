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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 41 مليون جنيه.. رصف 10 شوارع رئيسية بأشمون ضمن الخطة الجديدة

رصف الطرق في المنوفية
رصف الطرق في المنوفية

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الموقف التنفيذى لأعمال الرصف والتطوير بطريق  850 (أبو عوالي -جريس - سمادون - شنشور ) وحتي قرية الخضرة بمركز الباجور بطول 11 كم ، حيث تبين أنه جارى البدء فى فرد الطبقة الأسفلتية النهائية بنطاق قرية سمادون من تنفيذ الهيئة العامة للطرق والكبارى وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " كونه طريق حيوي يربط مركزى أشمون والباجور .

فى سياق متصل ، تابع محافظ المنوفية الموقف الحالى لأعمال الرصف بالخطة الاستثمارية الجديدة بنطاق مدينة أشمون ، حيث أوضح خالد النمر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون أنه جارى العمل على قدم وساق فى قطع الفرمة وإزالة الأرصفة المتهالكة وإنشاء البلدورات الجديدة بـ4 شوارع رئيسية بالمدينة وهم (شارع كوم اوسيم من شارع الجلاء مروراً بشارع العبور و مقابر المسيحيين بطول 650 م ، اعادة رصف شارع الحبينى الموازى شارع الروضة بطول 750م ، وامتداد شارع الجلاء حتى شارع العبور وطلعت حرب والمدارس ، استكمال رصف شارع بورسعيد بطول 1600م ).

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وأضاف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون أن إجمالى عدد الشوارع المدرجة بخطة الرصف الجديدة بلغت 10 شوارع رئيسية بإجمالي تكلفة 41 مليون و 572 ألف جنيه ، لافتاً إلى أنه تم الإنتهاء من الرفع المساحى لـ 6 شوارع تمهيداً للبدء فى الأعمال التحضيرية للرصف، وهم ( رصف بلاط الإنترلوك بشارع الجلاء وحتى مسجد أبو طرطور بطول 800 م، وشارع مقابر المسلمين ، شارع متفرع من شارع سعد زغلول أمام المركز الطبى حتى الدائرى بطول 500م، شارع أبو زيد الشرقى وامتداده بطول 550 م ، رصف شارع طه حسين بامتداده بطول 500م ، شارع محمد فريد بطول 540 م).

من جانبه شدد محافظ المنوفية علي رؤساء الوحدات المحلية  بالتواجد الميداني والمتابعة الميدانية المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية ، والتواصل مع الشركات المنفذة لتقديم كافة التيسيرات اللازمة لضمان نهو المشروعات المستهدفة وفق التوقيتات الزمنية المحددة .

حياة كريمة خطة الرصف هيئة العامة للطرق والكباري المنوفية المبادرة الرئاسية حياة كريمة اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية مركز ومدينة أشمون

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