إيطاليا .. إنقاذ 177 شخصا على متن عبارة مشتعلة

أعلن خفر السواحل الإيطالي، اليوم السبت، أنه أنقذ 177 شخصا، بينهم 27 من أفراد الطاقم، من عبارة اشتعلت فيها النيران أثناء سفرها من جزيرة لامبيدوسا الإيطالية إلى بورتو إمبيدوكلي في صقلية.

وقال بيان لخفر السواحل إن من بين ركاب العبارة 83 مهاجرا تم نقلهم من لامبيدوزا.

تم نقل جميع الركاب إلى سفينة تابعة لخفر السواحل وهم في طريقهم إلى بورتو إمبيدوكلي، باستثناء ثلاثة عائدين إلى لامبيدوسا. وخلال عملية الإنقاذ، استخدم خفر السواحل نفاثات المياه لتبريد أجزاء العبارة المتضررة من الحريق الذي اندلع في غرفة المحرك في وقت متأخر من ليلة الجمعة.