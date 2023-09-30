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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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وزيرة التعاون الدولي: ترجمة المبادرات الرئاسية إلى شراكات وطنية

الدكتورة رانيا المشاط
الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن التعاون الدولي له عدة مبادئ ومعايير دولية وتنفذها الدولة المصرية، وأهم ركائزها ضمان اتساق المشروعات مع الأولويات الوطنية، بالإضافة لتحقيق مبادئ الشراكة الشاملة، لافتة إلى أنه يتم قياس فاعلية التمويلات من خلال مقاييس شفافة ونزيهة.

 

وأوضحت «المشاط» خلال كلمتها في الجلسة الثانية من مؤتمر حكاية وطن بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد كبير من الوزراء والمسؤولين عرضتها قناة «إكسترا نيوز»، أن ترجمة المبادرات الرئاسية إلى شراكات وطنية بدأ من إعلان الرئيس السيسي عام 2015 في شرم الشيخ العديد من المشروعات التي ساعدت على صياغة العديد من الاستراتيجيات الوطنية المهمة في مختلف مجالات المجتمع والبيئة ومبادرة حياة كريمة و100 مليون صحة.

 

وأشارت وزيرة التعاون الدولي إلى أن الوزارة تعيد صياغة الاستراتيجيات القطرية التي تحدد علاقة مصر بالشركاء بعد إقرارها من مجلس الوزراء، وتحدد علاقة مصر مع المؤسسات في شكل واضح.

رانيا المشاط التعاون الدولي المشروعات مؤتمر حكاية وطن الرئيس السيسي

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