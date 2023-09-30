رانيا المشاط: الدولة المصرية نفذت حزمة من مشروعات الأمن الغذائي

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى الاستراتيجيات القطرية للدولة المصرية مع الشركاء الدوليين.

وقالت رانيا المشاط خلال كلمتها بمؤتمر حكاية وطن بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى الدولة المصرية نفذت حزمة من مشروعات الأمن الغذائي على مستوى عالمي مع الشركاء الدوليين".

مطابقة التمويلات الإنمائية

وأوضحت أن محاور التعاون، شملت التوافق على استراتيجيات وطنية، مطابقة التمويلات الإنمائية، ومشاركة القطاع الخاص.

وأشارت المشاط إلى أن الشراكات الدولية تعمل على توطين الصناعة وليس فقط لتنفيذ المشروعات.

