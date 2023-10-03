اجتاح المواصلات والسينمات والمترو| حكاية خطر تفشى في فرنسا.. وتهديد كبير للأولمبياد

بق الفراش.. في الأسابيع القليلة الماضية، انتشرت حشرات بق الفراش في أماكن عديدة داخل باريس عاصمة فرنسا، في المنازل وعدد من الأماكن العامة، والذي يهدد البلاد خاصة قبل بدأ دورة الألعاب الأولمبية الصيف القادم داخل فرنسا.

وانتشرت حشرة "بق الفراش" بشكل كبير داخل المنازل ودور السينما والمستشفيات والقطارات، وحذرت الحكومة من ضرورة معالجة هذه الآفات قبل دورة الألعاب الأولمبية في باريس.

تدخل الحكومة الفرنسية

وطالبت مدينة باريس من الحكومة الفرنسية، سرعة التدخل لمعالجة مشكلة "بق الفراش" وذلك بعد عودة هذا النوع الطفيلي بشكل كبير، وظهوره في عدد كبير من الأماكن العامة مثل السينمات، والقطار السريع والمكتبات ومترو الأنفاق.

وطلب إيمانويل غريغوار النائب الأول لعمدة باريس، تنظيم اجتماعات عاجلة بين المصالح المعنية والمختصة من أجل وضع خطة مناسبة للسيطرة علي مشكلة انتشار "بق الفراش".

دورة الألعاب الأولمبية

ومن المقرر أن تستضيف باريس دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، والتي سوف تنطلق يوم 26 من يوليو 2024، لتستمر لمدة أسبوعين بمشاركة آلاف الرياضيين الذين سيبحرون على متن أكثر من 100 قارب.

وطالبت باريس الحكومة الفرنسية بسرعة إيجاد حل والحد من مشكلة انتشار الطفيل المهدد حشرات "بق الفراش"، وذلك قبل استقبال باريس لملايين من السياح لحضور الألعاب الأولمبية العام المقبل.

بق الفراش يغزو المواصلات العامة

ونشر أحد رواد السوشيال ميديا الفرنسيين، فيديو من داخل إحدي المواصلات العامة في باريس، ويظهر في الفيديو حشرة "بق الفراش" أثناء تحركها علي المقعد.

وأثار فيديو "بق الفراش" الرعب والخوف في نفوس المواطنين الفرنسيين، والخوف علي متعلقاتهم الشخصية التي يحملونها، خوفًا من دخول تلك الحشرات داخل امتعتهم الشخصية وانتقالها إلي منازلهم.

حشرة بق الفراش في المواصلات العامة

وزير النقل الفرنسي يتدخل لحل مشكلة "بق الفراش"

وأعلن وزير النقل الفرنسي، كليمنت بون، عن عقد اجتماع استثنائي مع مشغلي النقل العام لمناقشة الإجراءات المتخذة واتخاذ إجراءات إضافية لحماية المسافرين.

وأوضح بيان علي موقع الوزارة، أن الاجتماع سيهدف إلى توفير معلومات شاملة حول الإجراءات المتخذة حتى الآن، وتبادل الخبرات والممارسات الناجحة بين مشغلي النقل.

كما سيتم استعراض الخطط المستقبلية واتخاذ إجراءات إضافية لضمان سلامة المسافرين وضمان راحتهم أثناء استخدام وسائل النقل العام.