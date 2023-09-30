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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب مصر لكرة القدم للصم يلتقي ألمانيا بربع نهائي كأس العالم بماليزيا.. غدًا

صدى البلد

يلتقي منتخب مصر لكرة القدم للصم مع نظيره منتخب ألمانيا، غدًا الاحد، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم التي تستضيفها ماليزيا خلال الفترة من 23 سبتمبر وحتى 7 أكتوبر المقبل، بمشاركة 19 منتخباً.

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر لكرة القدم للصم مع نظيره منتخب ألمانيا في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة.

وقدم الثلاثي عصام الحضري ومحمد النني وعبد الله السعيد لاعبو المنتخب المصري لكرة القدم، الدعم والمساندة والتحفيز للاعبي منتخب مصر لكرة القدم للصم قبل مواجهة ألمانيا وطالبوهم بتقديم مستوى جيد وتحقيق الفوز والتأهل إلى الدور المقبل.

وكان قد تأهل المنتخب المصري إلى دور الثمانية عقب الفوز على نظيره منتخب غانا بنتيجة 9/0 في دور الـ 16 من بطولة كأس العالم، بينما تأهل منتخب ألمانيا عقب الفوز على أستراليا بنتيجة 4/1.

وكان المنتخب المصري قد فاز على نظيره منتخب أمريكا بنتيجة 3/2، كما فاز على ألمانيا بنتيجة 3/1.

ويضم المنتخب في البطولة 24 لاعبا هم: محمد الهامى وحماده فاروق ومحمد السيد وأحمد عماد ومحمد عزت وسعيد أنور ومصطفى قدري ومحمد عبد الحميد ومحمد عماد والسيد شوقي وعادل طارق ونبيه سامح وقاسم أسامة ومحمد محمود وماهر محمد ومحمد أحمد وعبد السلام إبراهيم وصابر جمال والسيد أحمد ومصطفى فتحي وأحمد مسعود وعمر محمد وحسن نبيل ومحمد صالح وعبد الله محمود وعلى السيد ومصطفى عبد الحميد وإسماعيل محمد وعبد الرحمن عبد الله ومحمد طه وعمر سمير وماهر الجوهري ومصطفى عبد الستار.

فيما يضم الجهاز الفني والإداري كلا من: محمد يحيى يوسف عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية رئيسا للبعثة ومعه السيد مسعود سالم رئيس لجنة الصم وشوكت النجار مدير فنى وفؤاد عبد الحميد مدرب عام وهشام سليمان مدرب حراس مرمى والسيد جمعه إداري وحماده حسنى أخصائي العلاج الطبيعي.

جدير بالذكر أن المنتخب المصري فاز بالميدالية الفضية في البطولة السابقة والتي أقيمت بتركيا عام 2022.

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