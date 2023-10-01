سحل امرأة هندية من ذوي القدرات في الشارع على يد ضابطتين

وثق مقطع فيديو صادم من منطقة هاردوي بولاية أوتار براديش الهندية لحظة سحل امرأة ذات قدرات خاصة في الشارع على يد ضابطتي شرطة.

ووفقا للتقارير، وقع الحادث أمام مكتب الشرطة (SP) في منطقة هاردوي الهندية.

انتشر مقطع فيديو مثير للقلق على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يسلط الضوء على الغطرسة والسلوك الخشن للشرطة الهندية في ولاية أوتار براديش.

وفي الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع، يمكن رؤية المرأة وهي تسير نحو مركز الشرطة، على ما يبدو لتسجيل شكوى، بينما ترافقها ضابطتان.

وفجأة جلست المرأة، التي يقال إنها ذات قدرات مختلفة في منتصف الطريق، وردًا على ذلك قامت الضابطتين بسحبها من يديها على الأسفلت وجرها إلى مركز الشرطة.