موديل على شكل كرة فرو تصطدم بالجمهور خلال عرض أزياء

تشتهر عروض الأزياء في الفترة الأخيرة بغرائبها وطرائفها، خاصة مع ظهور "الموديلز" بملابس غريبة على المسرح لإثارة انتباه الحضور والإعلام.

وفي الأسبوع الأخير من الموضة في باريس، تصدر أغرب عرض أزياء مواقع التواصل الاجتماعي والأخبار حيث ارتدت فيه عارضة أزياء كرة فراء عملاقة واصطدمت بالجمهور.

أقام «كريستيان كوان» وهو مصمم أزياء مقيم في نيويورك، عرض أزياءه الأول في العاصمة الفرنسية باريس.

وشهد العرض مجموعة كوان لربيع وصيف 2024، حيث أضاء الصالة بأضواء حمراء اللون مع انتشار الضباب الاصطناعي في الجو أسفل قبو الكاتدرائية التي تعود إلى القرن التاسع عشر.

وكانت إحدى القطع المذهلة من مجموعته الربيعية، والتي تم الكشف عنها في وقت متأخر من يوم الخميس في الكاتدرائية الأمريكية في باريس، عبارة عن كرة ضخمة مغطاة بالفراء الأسود.

سارت عارضة أزياء ترتدي زي كرة سوداء عملاقة من الفراء على المسرح واصطدمت بالحشد.

ساعد سام سميث في إعادة توجيه الكرة المحطمة ذات الفراء قبل أن تصطدم بالصف الأمامي ومذبح الكاتدرائية.

https://www.instagram.com/reel/CxyC2QPuhb_/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==