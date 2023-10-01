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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد عبد الله: الفوز بصعوبة عادة الزمالك على مر السنوات

الزمالك
الزمالك

أعرب أحمد عبد الله، المدير التنفيذي لنادي زد، عن سعادته بفوز فريقه السبق، الزمالك، على منافسه أرتا سولار وتأهله إلى دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية.

وقال أحمد عبد الله، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»: "مباراة أرتا سولار تحتاج لاعبين أكثر من الجهاز الفني أو الاستقرار الإداري أو غيرها من الأمور ، ويجب أن لاتتكرر الأخطاء مجددا حتى لايجد الزمالك نفسه خارج البطولة".

وأكمل أحمد عبد الله: "أحب يوسف أوباما وهو لاعب جيد جدا ويتعرض للظلم في أوقات كثيرة، إنه دائما ما يظهر في المباريات المهمة ولعب دورا كبيرا في الفوز على أرتا سولار".

وشدد أحمد عبد الله: "الزمالك ينقصه العديد من الأمور حتى يستعيد بريقه، ولا يوجد فريق كرة يملك 11 لاعبا سوبر"، وأكد قائلا:" الفوز بصعوبة عادة الزمالك على مر السنوات ".

وفي نهاية حديثه قال: "لسنا سببا في غياب تقنية الفيديو عن الدوري الموسم الماضي، لكن اتحاد الكرة كان يواجه أزمة مع الشركة".

أحمد عبد الله الزمالك ارتا سولار الكونفدرالية

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