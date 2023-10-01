لا تتجاهليها.. تعليمات لا تنسي إخبارها لطفلك من أول يوم مدرسة

نشرت هيئة الدواء المصرية علي صفحتها الرسمية بالفيسبوك منشورا عن أهمية تعليم الطفل العادات الصحية الجيدة​.

وتقول هيئة الدواء إن تعليم الطفل العادات الصحية الجيدة من أهم الإرشادات للحصول على عام دراسي مثمر.​

يتعرض الأطفال أثناء اليوم الدراسي للعديد من الجراثيم التي من الممكن أن تكون منتشرة على الأسطح، والتي تنتقل للطفل عن طريق لمسها بالأيدي، ثم ملامسة وجهه أو عينه، أو نقلها للآخرين.​

لذلك يوصى باتباع الإرشادات الآتية لتجنب الإصابة بالأمراض ومنع انتشارها:​

• غسل الأيدي جيدًا بالماء والصابون بصورة منتظمة ومتكررة؛ خاصةً قبل تناول الطعام، وبعد استخدام المرحاض، وبعد نفث الأنف (إخراج الهواء منه)، أو السعال أو العطس.​

• تجنب ملامسة العين والأنف والفم بأيدٍ ملوثة.​

• استخدام المنديل أو منحنى الكوع عند السعال أو العطاس.​

• تجنب الاتصال الوثيق مع الطلاب المرضى أو مشاركتهم الأدوات.​

• البقاء في المنزل عند المرض حتى تمام الشفاء.​

• تنظيف وتطهير الأسطح التي يتم لمسها باستمرار.​