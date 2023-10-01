عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالبلالين والشيكولاته.. استقبال طلاب المدرسة اليابانية بدمياط

طلاب دمياط
طلاب دمياط

بالبلالين والشيكولاته استقبلت المدرسة اليابانية بدمياط الجديدة،  طلابها بالمرحلة الابتدائية وسط حاله من الفرحه والبهجة بين الطلاب وأولياء الأمور.

مع بدايه اول يوم في العام الدراسي، استقبل الدكتور أحمد عبدالباقي مدير المدرسة اليابانية بدمياط الجديدة، الطلاب بالبلالين والتحيه  من أمام بوابه المدرسه.

قام قام بتهنئه  الطلاب وأولياء الأمور المرافقين  لابناؤهم الطلاب في اليوم الأول من العام الدراسي .

يذكر أن المدرسة اليابانيه اعتادت ان تستقبل  طلابها مع بدايه كل عام دراسي بالالقاء التحيه وتقديم الورود  والشوكولاته للطلاب.

محافظ دمياط تتابع سير العملية التعليمية فى أول أيام العام الدراسى الجديد

IMG-20231001-WA0012
IMG-20231001-WA0012
IMG-20231001-WA0011
IMG-20231001-WA0011
IMG-20231001-WA0005
IMG-20231001-WA0005
دمياط الدراسي الجديد الطلاب وأولياء الأمور العام الدراسي الجديد المدرسة اليابانية بدمياط الجديدة المدرسة اليابانيه اليوم الأول من العام الدراسي بدمياط الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

14 درجة خلال ساعات وحقيقة تأجيل الدراسة.. تحول سريع بحالة الطقس والأرصاد تفجر مفاجأة

اللايك فضحه.. إمام عاشور يثير الجدل برد فعله على فوز الزمالك بالكونفدرالية

1000 جنيه|هبوط غير مسبوق في أسعار الذهب بعد انهيار الأوقية وعيار 21 مفاجأة

البصل رخص.. هبوط أسعار الخضراوات في الأسواق اليوم الأحد

تحرك قوى لأسعار الدواجن اليوم.. ومفاجأة في ثمن البيض

قرار من محمود علاء بعد التلفظ بعبارات خارجة واستبعاده من تدريبات الزمالك

مرض نادر في المخ .. مذيعة شهيرة تدخل في غيبوبة لمدة 3 أشهر

سعر أعلى عيار ذهب اليوم 1-10-2023

موضوعات متعلقة

محافظ دمياط تتابع سير العملية التعليمية فى أول أيام العام الدراسى الجديد

ترشيحاتنا

الأرصاد تكشف مفاجأت هامة للمواطنين عن حالة الطقس المتوقعة اليوم

لميس سلامة: مؤتمر حكاية وطن يعتمد على «المصارحة والمكاشفة» |فيديو

10 صور ترصد حصة عملي لتعليم الطلاب "لغة الإشارة" بإحدى المدارس بالقاهرة

اشتري الشبكة بسرعة.. تراجع أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

مفاجأة بأسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 1-10- 2023

قناة السويس الجديدة وإنقاذ المصريين من حالة الإحباط.. إنجاز وإعجاز والأرقام تتحدث

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر خرافي .. شاهد إطلالة غادة عبد الرازق بأسبوع الموضة في باريس

جامب سوت لامع وضيق|شاهد درة بإطلالة مثيرة للجدل لنجمة عالمية تشعل السوشيال ميديا

لا تتجاهليها.. تعليمات لا تنسي إخبارها لطفلك من أول يوم مدرسة

موديل على شكل كرة فرو تصطدم بالجمهور خلال عرض أزياء

فيديو

اتهريت شتائم.. هيدي كرم تعاتب متابعيها

وفاة أحمد سامي العدل.. مات بعد والده بـ8 سنوات وبنفس مرضه

زلزال كبير يضرب تركيا .. وتحركات عاجلة لمواجهة عاصفة مدمرة|تغطية خاصة

برأسين وبدون أيدٍ.. ظهور تماثيل تشبه الأشباح على صفحة جوجل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ