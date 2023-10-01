بالبلالين والشيكولاته.. استقبال طلاب المدرسة اليابانية بدمياط

بالبلالين والشيكولاته استقبلت المدرسة اليابانية بدمياط الجديدة، طلابها بالمرحلة الابتدائية وسط حاله من الفرحه والبهجة بين الطلاب وأولياء الأمور.

مع بدايه اول يوم في العام الدراسي، استقبل الدكتور أحمد عبدالباقي مدير المدرسة اليابانية بدمياط الجديدة، الطلاب بالبلالين والتحيه من أمام بوابه المدرسه.

قام قام بتهنئه الطلاب وأولياء الأمور المرافقين لابناؤهم الطلاب في اليوم الأول من العام الدراسي .

يذكر أن المدرسة اليابانيه اعتادت ان تستقبل طلابها مع بدايه كل عام دراسي بالالقاء التحيه وتقديم الورود والشوكولاته للطلاب.

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