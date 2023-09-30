محافظ دمياط تتابع سير العملية التعليمية فى أول أيام العام الدراسى الجديد

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، سير العملية التعليمية فى أول أيام العام الدراسى الجديد ٢٠٢٤/٢٠٢٣ ، حيث استقبلت ٨٤ مدرسة التى تعمل بنظام الفترتين والفترة الممتدة بالثلاث مراحل التعليمية اليوم السبت الطلاب من الصفوف الأولى ، كما سيتم بدء العمل بباقى المدارس لاستقبال طلاب الصفوف الأولى أيضًا غدا الأحد، على أن تنتظم الدراسة بجميع الصفوف اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق ٢ أكتوبر ، وذلك باجمالى ١١٢١ مدرسة بجميع المراحل التعليمية على مستوى المحافظة..

فيما وقد تابعت " الدكتورة منال عوض " مع مديرية التربية والتعليم، خطتها لضمان انتظام سير اليوم الدراسى وتوفير مناخ آمن وملائم للطلاب و وضع الجداول و القوائم بالفصول وتوزيع الكتب الدراسية، حيث أكدت على ضرورة المرور الميدانى على المدارس للتأكد من الالتزام بتلك الخطة وتواجد المعلمين و العاملين بالمدارس ..

هذا ويشار إلى اعلان محافظ دمياط لرفع درجة الاستعداد القصوى خلال جلسة المجلس التنفيذى المُنعقدة منذ اسبوعين وذلك لاتمام كافة الاستعدادات بالمدارس لاستقبال العام الدراسى الجديد، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات ..