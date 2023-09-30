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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزير الري يتابع عملية تدعيم الكوبري الخرساني أعلى سد ومفيض وهويس دمياط

وزير الري
وزير الري

تلقى الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرا من المهندس إيهاب الجوهرى، رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، بخصوص الموقف التنفيذى لعملية تدعيم وتأهيل الكوبري الخرساني الثابت أعلى سد ومفيض وهويس دمياط الواقع بنهاية فرع دمياط.

وصرح سويلم بأن أعمال التأهيل تأتى ضمن مشروعات تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري التى تقوم الوزارة بتنفيذها بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك ضمن أعمال الخطة الاستراتيجية لإحلال وتجديد المنشآت المائية الكبرى على نهر النيل وفرعيه والرياحات والترع الرئيسية التابعة لقطاع الخزانات، والتي تهدف لمتابعة حالة القناطر بجميع مكوناتها، واتخاذ أى قرارات تتعلق بإحلال وتجديد وصيانة هذه القناطر والأهوسة الملحقة بها.

وتجرى حاليا أعمال تدعيم وتأهيل الكوبري الخرساني الثابت أعلى سد ومفيض وهويس دمياط بنسبة تنفيذ تصل إلى 35%، حيث قامت الأجهزة المعنية بالوزارة (قطاع الخزانات والقناطر الكبرى) بعمل دراسة فنية إنشائية من خلال مركز الدراسات والاستشارات الهندسية بكلية الهندسة بجامعة بنها.

وشملت الدراسة عمل معاينة دقيقة للكوبري لتحديد جميع العيوب ومظاهر التلف بالعناصر والصدأ بالحديد، مع عمل 2 جسة بعمق 20 مترا بمدخل الكوبرى لتحديد خواص التربة، مع إجراء جميع الاختبارات العملية والجيوتقنية الحقلية على جميع العينات المستخرجة من الكوبرى لمعرفة خواص مواد الكوبرى، ورصد وحساب الأحمال المرورية الفعلية التي يتعرض لها الكوبرى لتقييم مدى قدرة تحمل الكوبرى لهذه الأحمال.

وقد انتهت الدراسة لضرورة تنفيذ أعمال تدعيم وتأهيل للكوبري لتحسين الحالة التشغيلية، وضمان استقرار الكوبرى لأداء عمله ورفع كفاءته، حيث تتضمن أعمال التأهيل معالجة الشروخ والمناطق المتهالكة بالكمرات والبلاطة الخرسانية أسفل المشايات وبالبغال الخرسانية المسلحة، مع تدعيم وإصلاح الصدادات الخرسانية المسلحة أعلى البغال وأسفل الكوبري، وتدعيم وإصلاح الركائز الحالية أسفل الكوبري، وتركيب فواصل التمدد الحرارى بالكوبري، وترميم وإصلاح الحاجز المعدني على جانبي الكوبرى، وتركيب نظام صرف جديد بالكوبرى لتصريف مياه الأمطار.

جدير بالذكر أنه تم إنشاء سد ومفيض وهويس دمياط فى عام 1989، ويتكون من سد ترابي ومفيض من 5 فتحات وهويس ملاحي من الدرجة الأولى وكوبري فوق المفيض حمولة 60 طنا.

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