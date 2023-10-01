زي الفلاحي.. طريقة عمل الجبن القريش بكوب لبن

قدمت الدكتورة شيرين علي زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء بالنقابة العامة للأطباء البيطريين ، نائب رئيس المرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان أسهل طريقة لعمل الجبن القريش بطريقة صحية في البيت .

طريقة عمل الجبن القريش واللبن الرايب من الحليب المغلي ...

وقالت شيرين ان عدم غلي الحليب مشكلة قد تتسبب في أضرار صحية خطيرة وتنقل أمراض مشتركة من الحيوان إلى الإنسان كالحمى القلاعية والبروسيلا أو الحمى المالطية والتسمم الغذائي ولا يمكننا أيضا استهلاك منتجات ألبان من حليب لم يتم غليه ...

☆ أولا الجبن القريش ...

_ بنجيب لبن حليب من مصدر موثوق منه وبيتم غليه بالطرق المعتادة أو الافضل غلي اللبن على وضعه في لبانة ثم وضع اللبانة في صينية بها قليل من الماء فيتم الغلي في حمام مائي وهو ما يحفظ بروتينات اللبن من الاحتراق .

_ نترك اللبن حتى يبرد ثم نضعه في الثلاجة عدة ساعات حتى تتكون طبقة القشطة على وجه اللبن فيتم كشطها .

_ نعيد تسخين الحليب على النار مرة أخرى حتى يصل إلى درجة حرارة 40 درجة مئوية ولو مش عندك ترمومتر فدرجة حرارة اللبن هي التي يتستطيع اصبعنا تحمل سخونة اللبن لعدة ثواني .

_ بنجيب الحاجة الي هتعمل لنا تكاثر بكتيري يعمل على تخثر الحليب.. وهو الزبادي ويفضل يكون زبادي بلدي .

_ علبة زبادي بلدي أو على حسب عدد كيلوات اللبن .. بننزع عن وجهها الدسم ويتم تنعيم الزبادي بالتقليب بملعقة كويس جدا حتى يصبح كالكريمة ... كمية الزبادي بتتحدد بعدد كيلوات اللبن بنستخدم علبة زبادي متنعم لكل كيلو لبن .

_ نضيف قليل من اللبن لكمية الزبادي ونقلب بخفة ثم يتم تغطيته وتركه حتى يصبح قوامه غليظ .

_ نضيف مخلوط الزبادي باللبن على كمية اللبن السابق تسخينها ويتم تقليبه جيدا ، ويترك في مكان دافئ لمدة 12 ساعة حتى يتخثر ويتجبن الحليب ... ثم ينقل إلى الثلاجة حوالي 10 ساعات

_ يتم نقل اللبن المتجبن إلى شاشة نظيفة أو حصيرة عمل الجبنة القريش ونضع تحتها صينية ويتم تعليقها وتترك حتى تتصفى من السوائل لمدة عشر ساعات ويراعى تقليبها كل فترة ... ثم يتم تقطيعها ونقلها إلى وعاء به محلول ملحي وده مهم جدا انه يغطي قطع الجبن لأن الأجزاء العارية منها لونها بيتغير ويصيبها التعفن .

طريقة عمل المحلول الملحي :

معلقة ملح لكل كوب ماء ويرفع على النار حتى تمام الذوبان ويترك حتى يبرد تماما وتضاف إلى قطع الجبنة .