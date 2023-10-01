بالأسماء.. إصابة 6 طلاب و3 أخرين في انقلاب أتوبيس مدرسة خاصة بالمنوفية

أصيب 6 طلاب ومشرفة تابعين لمدرسة خاصة بمدينة أشمون في انقلاب أتوبيس المدرسة داخل ترعة شنشور، وتم نقلهم إلى المستشفى.

تلقي اللواء عمرو رؤؤف مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة اشمون، بانقلاب اتوبيس داخل ترعة شنشور.

بالانتقال تبين إصابة 6 طلاب ومشرفة بكدمات، اثر انقلاب أتوبيس كان ينقلهم الي المدرسة، وهم كلا من " شيماء مكاوي ٣٥ سنة مصابة بكدمات مشرفة الباص ونورا السيد ٣٣ سنة مصابة بكدمات في الجسد، محمود محمد ٣ سنوات ونصف مصاب كدمات، رهف محمد خير ٤ سنوات، عبد الناصر محمد ٤ سنوات، اياد محمد عزت ٣ ونصف، عبد العظيم عطا ٢٨ سنة، سجي محمد عبد الناصر ٩ سنوات، كمال مصطفي كمال ٤ سنوات ونصف", حيث تبين إصابتهم بكدمات وجروح وكسور ونزيف بالانف.