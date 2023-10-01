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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد: 486 مدرسة تستقبل 70 ألف طالب وطالبة اليوم

اول يوم دراسي
اول يوم دراسي

أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، انطلاق الدراسة بجميع مدارس المحافظة في أول أيام العام الدراسي ٢٠٢٣ /٢٠٢٤، حيث استقبلت  ٤٨٦ مدرسة على مستوى الإدارات التعليمية الخمس نحو 70 ألف طالب وطالبة من جميع المراحل التعليمية بمدارس التعليم العام واللغات والتربية الخاصة والتعليم الفنى.

من جانبه قال المهندس سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالمحافظة أنه جرى تجهيز  كافة المدارس لاستقبال الطلاب فضلا عن توفير عدد من الأجنحة الملحقة ببعض المدارس لاستيعاب الكثافات. مشيرا  إلى المتابعة  المستمرة واللحظية مع جميع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة لمتابعة منظومة وضوابط العمل بجميع مدارس المحافظة .

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