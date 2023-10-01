بسبب الغيرة.. عامل ينهي حياة زوجته ويحتفظ بها 20 يوما في الخصوص

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية من كشف ملابسات العثور علي جثة سيدة وملفوفة داخل بطاطين لمدة اكثر من 20 يوما يوما بمنزلها، تبين ان زوجها وراء ارتكاب الواقعة وتم ضبطة وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم شرطة الخصوص، يفيد ورود بلاغ من الاهالى بوجود رائحة كريهة داخل شقة سكنية دائرة القسم.

وتوصلت التحريات إلى أن الجثة لسيدة تبلغ من العمر 50 عام، مقيمة القاهرة، مقتولة داخل شقتها بدائرة القسم ملفوفة داخل بطاطين، لاكثر من 20 يوما.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجنى عليها شاب يصغرها في العمر بعشرة السنوات، قام بقتلها ولفها داخل بطاطين، بسبب خلافات بينهما وغيرته وشكه الدائم عليها، وقام بسرقة مشغولاتها الذهبية.

وعقب تقنين الاجراءات تم ضبط المتهم، وبارشاده تم ضبط المشغولات الذهبية المسروقة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وامرت بحبس المتهم 4 ايام علي ذمة التحقيقات والتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء اعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعى.