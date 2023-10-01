حزب الجيل يدعو السيسى للترشح فى انتخابات الرئاسة القادمة

دعا حزب الجيل الديمقراطى، فى بيان أصدره اليوم، الأحد، الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى الترشح لرئاسة الجمهورية.

وقال الحزب إن “ترشح الرئيس ضرورة تفرضها التحديات الداخلية والإقليمية والدولية التى تواجهها الدولة المصرية لمواجهتها والتغلب عليها ولاستكمال سجل الإنجازات الضخمة التى عشنا دقائقها وتفاصيلها، وشاهدناها أمس فى مؤتمر حكاية وطن”.

وأوضح بيان حزب الجيل الديمقراطى أنه “بالرغم من معايشتنا وجماهير شعبنا لتلك الانجازات على الأرض المصرية على مدار السنوات التسع الماضية، إلا أن عرض فيلم حكاية وطن الذى شاهدناه أمس أعاد إلى ذاكرتنا وذاكرة الوطن هذا السجل العظيم من الإنجازات فى المجالات المختلفة، والتى جعلتنا مبهورين لبلدنا وبالقائد صاحب تلك الرؤية وملحمة الانجازات، لذلك كله نطالب الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعلان ترشحه”.

وأشار بيان حزب الجيل إلى أن حزب الجيل لن يكتفى بتأييد الرئيس السيسى فقط وإنما استشعارا لخطورة المرحلة التى يعيشها الوطن الغالى والتحديات الضخمة التى تواجهها الدولة المصرية، فإن حزب الجيل بلجانه المركزية ولجانه القاعدية فى المحافظات وفى المراكز والأقسام والقرى سيكون فى طليعة الأحزاب المصرية التى تشارك فى الحملة الانتخابية بمراحلها المختلفة وسنقيم المؤتمرات الداعية لانتخاب الرئيس السيسى والداعمة له.

وأكد ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطى، أنه قرر النزول غدا فى طول البلاد وعرضها محتشدا فى كل ميادين مصر المحروسة لمطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالترشح لرئاسة جمهورية مصر العربية، مشددا على أنه مطلب لشعبنا العظيم الذى يعى كل المخططات التى يواجهها الوطن ومصر على الانتصار عليها.