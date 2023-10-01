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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

طارق بهاء: إنجازات الدولة في التنمية العمرانية تمثل قيمة مضافة للاقتصاد المصري

المهندس طارق بهاء
المهندس طارق بهاء عضو جمعية رجال الأعمال المصرية

صرح المهندس طارق بهاء ،عضو جمعية رجال الأعمال المصرية، بأن جهود الحكومة المصرية في ملف التنمية العمرانية منذ عام 2014 حتى الآن أسهمت بشكل كبير في دفع محركات التنمية الاقتصادية في البلاد ، وذلك من خلال عدة طرق انعكست فيها هذه الجهود على دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

مشروعات التنمية العمرانية 

وقال بهاء ،في تصريحات له ، إن جهود الحكومة تركزت على تطوير البنية التحتية والمشروعات العمرانية، وهذا أدى إلى نمو قطاع العقارات في مصر، وذلك من خلال ما تم تنفيذ من مشاريع كبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة الأخرى، ساهمت في توفير فرص استثمارية جديدة وتعزيز القطاع العقاري بشكل عام.

وذكر بهاء أن الجهود الحكومية في مجال التنمية العمرانية جذبت عددًا كبيرًا من الاستثمارات الأجنبية، وذلك من خلال توفير بيئة استثمارية ملائمة وتسهيلات للمستثمرين الأجانب، مما أسهم في زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البلاد وتدفق الأموال الأجنبية.

وأوضح بهاء أن تطوير المشروعات العمرانية والبنية التحتية أدى إلى توفير فرص عمل جديدة، حيث تم توظيف العديد من العمال والفنيين والمهندسين في مشاريع التنمية العمرانية، مما ساهم في تحسين معدلات التشغيل وتخفيض معدلات البطالة.

وأردف بهاء، أن نمو قطاع التنمية العمرانية والاستثمارات الأجنبية المتزايدة أدى إلى زيادة الإيرادات الحكومية، حيث تم تحقيق زيادة في الضرائب والرسوم المتحصلة على المشاريع العقارية والاستثمارات، مما ساهم في تحسين صحة الميزانية العامة للدولة وتوفير المزيد من الامكانيات لتنفيذ المشروعات التنموية ، كما أدت تنمية البنية التحتية وتطوير المدن والمشاريع العمرانية إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأشار إلى أن المدن الجديدة توفر فرصًا للسكن المناسب والخدمات الأساسية مثل المدارس والمستشفيات والمرافق الترفيهية، وهذا يسهم في تحسين مستوى المعيشة والرفاهية العامة.

واستكمل بهاء حديثه ، بأن مشاريع التنمية العمرانية في مصر حققت قيمة مضافة كبيرة للاقتصاد الوطني على عدة أصعدة ، وذلك من خلال زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وذلك لان تنمية البنية التحتية وتنفيذ المشاريع العمرانية الكبرى ساهمت في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ، بالاضافه إلي توسيع القطاعات الاقتصادية المختلفة، مثل العقارات والبناء والخدمات والتجارة ، كما ساهم تنفيذ المشاريع العمرانية أدى إلى توفير فرص عمل للعديد من العمال والفنيين والمهندسين ، وهو ما ساهم في تقليل معدلات البطالة وتعزيز القدرة الشرائية للأفراد وتحسين الظروف المعيشية.

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وأشار بهاء إلي أن تنمية البنية التحتية وتطوير المشاريع العمرانية يسهم في زيادة الاستثمارات في قطاع التنمية العمرانية، وذلك لأن  تزايد الطلب الاستثماري على قطاع التنميه العمرانيه يؤدي إلى زيادة الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بالبناء والتشييد والتجارة المرتبطة بالعقارات ،تيسير حركة التجارة والنقل وتحسين جودة الخدمات العامة ، هذا بجانب أن تنفيذ المشاريع العمرانية وتطوير المناطق السياحية يسهم في جذب المزيد من السياح وتعزيز القطاع السياحي والفندقي، وزيادة عدد السياح يؤدي إلى زيادة إيرادات البلاد من السياحة وتحسين ميزان المدفوعات.

التنمية العمرانية البنية التحتية القطاع العقاري الضرائب المشاريع العمرانية

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