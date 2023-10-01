هتنام فى ثوانى.. وصفة طبيعية للتغلب على الأرق والقلق

قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، وصفة لعلاج الارق والقلق والتغلب عليهما.

وأوضح الدكتور خالد يوسف، أن هناك أعشاب طبيعية تساعد علي النوم و الاسترخاء، مثل:

البابونج و المريميه و اللافندر و عشبة القديسين و جذور الناردين التي يمكن خلطها مع البابونج لعلاج الأرق و قلة النوم.

وصفة للعلاج الارق.

يمكن الحصول على مقدار ملعقة صغيرة من أي عشبة من السابق ذكرهم و توضع في كوب ماء مغلي و تغطي ثم تشرب قبل ميعاد النوم بنصف ساعة، ويمكن تحليتها بملعقة صغيرة عسل نحل.