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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

هتنام فى ثوانى.. وصفة طبيعية للتغلب على الأرق والقلق

صدى البلد

قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، وصفة لعلاج الارق والقلق والتغلب عليهما.

وأوضح الدكتور خالد يوسف، أن هناك أعشاب طبيعية تساعد علي النوم و الاسترخاء، مثل:

البابونج و المريميه و اللافندر و عشبة القديسين و جذور الناردين التي يمكن خلطها مع البابونج لعلاج الأرق و قلة النوم.

وصفة للعلاج الارق.

يمكن الحصول على مقدار ملعقة صغيرة من أي عشبة من السابق ذكرهم و توضع في كوب ماء مغلي و تغطي ثم تشرب قبل ميعاد النوم بنصف ساعة، ويمكن تحليتها بملعقة صغيرة عسل نحل.

اعشاب طبيعية قلة النو علاج الارق

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