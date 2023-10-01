لطلاب الدبلومات والمعاهد الفنية.. بدء تسليم أوراق التقديم لجامعة الدلتا التكنولوجية غدآ

تستعد جامعة الدلتا التكنولوجية، لاستقبال طلبات التقديم للعام الدراسي الجديد 2023-2024 من طلاب الثانوية الفنية نظام ال ٣ وال ٥ سنوات والمعاهد الفنية الصناعية المرشحين للالتحاق بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة جامعة الدلتا التكنولوجية .

وكشف الدكتور عربى السيد كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، عن إتاحة تقديم الأوراق المطلوبة الدبلومات والمعاهد الفنية 2024/2023 للملتحقين بالجامعة، ابتداء من غد الإثنين وحتي يوم الثلاثاء الموافق 10/10/2023، بمقر الجامعة الرئيسى بقويسنا -المنطقة الصناعية.

واضاف أن الجامعة حددت اسماء المرشحين ويوم تقديم الملفات الخاصة بالمرشح، عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك، ونرجو من الجميع الإلتزام باليوم المحدد، مع ضرورة احضار ولى الامر مع الطالب، حتى يتسلم الطالب خطاب موجه من الكلية للبنك لدفع المصروفات.

وتشمل أوراق التقديم للجامعة التالي:

1 - أصل شهادة الثانوية، عدد ( ٥ ) صور.

2 - أصل شهادة الميلاد، عدد (٥) صور.

3 - بطاقة الترشيح، عدد (٥) صور.

4 - عدد ٦ صور شخصية الإسم مطبوع كمبيوتر أسفل الصورة.

5 - نموذج ٢ جند للذكور.

6 - صورة البطاقة الشخصية عدد (٥) نسخ.

7 - استمارة الالتحاق( رغبات الأقسام استمارة الكشف الطبى.

8ـ استمارة الكشف الطبي

9 - صورة بطاقة ولى الأمر عدد (٣) نسخ.

10 - إقرار النظام الدراسي.

على جانب آخر تفقد الدكتور عربى السيد كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية انتظام العملية التعليمية فى اول ايام العام الدراسى الجديد، برافقه الدكتور اشرف السيسى نائب رئيس الجامعة ، موجهًا التهنئة لجميع منسوبى الجامعة والطلاب على بداية العام الدراسى الجديد،ومتمنيًا لهم عامًا موفقًا، حافل بالتوفيق والإنجاز.

وقال كشك، إن الجامعة حريصة على إكساب الطلاب المعارف والمهارات من خلال برامجها المتميزة التي تؤهل الطلاب للالتحاق بسوق العمل على كافة المستويات وتناسب وظائف المستقبل، مشيرًا الى تطلعه لعمل منظومة تعليمية متكاملة تساهم في إطلاق طاقات الإبداع والتميز لدى الطلاب.

وأضاف رئيس الجامعة أن الجامعة انتهت من جميع الترتيبات والتجهيزات لبدء عام دراسي علمى وتعليمي وبحثى متميز ملائم للطلاب، مشيرًا إلى أنه تم تجهيز المدرجات، والمعامل، وكافة الخدمات اللوجستية المُقدمة للطلاب في سبيل حرص الجامعة على توفير كافة سبل الراحة، وتوفير كافة الإحتياجات التى تضمن انتظام سير العملية التعليمية.