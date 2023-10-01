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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية: حريصون على إكساب الطلاب مهارات الالتحاق بسوق العمل

جامعة الدلتا التكنولوجية
جامعة الدلتا التكنولوجية

تفقد الدكتور عربى السيد كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية انتظام العملية التعليمية فى اول ايام العام الدراسى الجديد، برافقه الدكتور اشرف السيسى نائب رئيس الجامعة ، موجهًا التهنئة لجميع منسوبى الجامعة والطلاب على بداية العام الدراسى الجديد،ومتمنيًا لهم عامًا موفقًا، حافل بالتوفيق والإنجاز.

قال كشك، إن الجامعة حريصة على إكساب الطلاب المعارف والمهارات من خلال برامجها المتميزة والتي تؤهل الطلاب للالتحاق بسوق العمل على كافة المستويات وتناسب وظائف المستقبل، مشيرًا الى تطلعه لعمل منظومة تعليمية متكاملة تساهم في إطلاق طاقات الإبداع والتميز لدى الطلاب.

وأضاف رئيس الجامعة أن الجامعة انتهت من كافة الترتيبات والتجهيزات لبدء عام دراسي علمى وتعليمي وبحثى متميز ملائم للطلاب، مشيرًا إلى أنه تم تجهيز المدرجات، والمعامل، وكافة الخدمات اللوجستية المُقدمة للطلاب في سبيل حرص الجامعة على توفير كافة سبل الراحة،وتوفير كافة الإحتياجات التى تضمن انتظام سير العملية التعليمية.

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وحثّ رئيس الجامعة الطلاب على التحلى بروح التواصل والتعاون والإحترام المتبادل،وتحمل المسئولية،مؤكدًا على ضرورة  المشاركة الفعّالة للطلاب فى الأنشطة الطلابية والرياضية المختلفة، وذلك فى إطار سعى الجامعة لبناء الشخصية المتكاملة للطلاب، وفتح المسارات الإبداعية أمامهم في المجالات المختلفة.

وخلال جولته، تابع الدكتور عربى كشك اجراءات التقديم للطلاب المستجدين ووجه بضرورة تسهيل كافة الاجراءات لهم ولأولياء امورهم ، واختتمت الجولة بحوار مفتوح بين رئيس الجامعة والطلاب واولياء الامور .

جامعة الدلتا التكنولوجية الدكتور عربى السيد كشك كشك الطلاب أول أيام العام الدراسي الجديد أول أيام العام الدراسى

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