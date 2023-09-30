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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

هل تلغي حقوق القاهرة البابل شيت؟.. رد عاجل من الكلية

حقوق القاهرة
حقوق القاهرة

أعلنت كلية الحقوق جامعة القاهرة توضيح هام لجميع طلاب الكلية، بعدما انتشر بعض الاقاويل عن  إلغاء العمل بنظام البابل شيت وتطبيق نظام المقالي بشكل مطلق في الامتحانات.

 

ونفت حقوق القاهرة، الأقاويل التي كانت قد قالت إنه تم إلغاء العمل بنظام البابل شيت، حيث كتب عبر الصفحة الرسمية الخاصة بها علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك “أبناؤنا طلاب الكلية الكرام لا صحة لما يتردد حول إلغاء العمل بنظام البابل شيت وتطبيق نظام المقالي بشكل مطلق”.

وأوضحت كلية الحقوق جامعة القاهرة أن لكل عضو هيئة التدريس الحق في اختيار طريقة الإمتحان الخاصة بيه حيث قالت “ الأمر كما قمنا بتوضيحه من قبل وهو أن لكل دكتور الحرية التامة في وضع نظامالامتحان الذي يراه مناسبا، سواء بابل شيت أو مقالي أو الجمع بين النظامين".

جامعة القاهرة تستقبل الطلاب الجدد والقدامى لبدء العام الدراسي الجديد

واختتمت الكلية حديثها أنه في حالة حدوث أي تغيرات سنوافيكم بكافة التفاصيل واعلانها.

وعلى جانب آخر تزينت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد الخشت، بالأعلام واللوحات الاسترشادية للترحيب بالطلاب القدامي والجدد بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2023 - 2024.

 

ونظرا لمشاركة الدكتور محمد الخشت، رئيس الجامعة في المؤتمر الرئاسي "حكاية وطن" بحضور السيد رئيس الجمهورية وكبار رجال الدولة، فقد أناب الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، في افتتاح معرض الأنشطة الطلابية الذي تنظمه الإدارة العامة لرعاية الشباب، بمصاحبة الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمود السعيد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والمهندس أحمد تركي أمين عام الجامعة.

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