أطباء المجمع الطبي بطنطا ينجحون في إجراء جراحة دقيقة لطفلة تعاني من اعوجاج بالعمود الفقري

شهد المجمع الطبي للتأمين الصحى بطنطا فى محافظة الغربية، نجاحًا جديدًا حيث تم إجراء جراحة دقيقة لطفلة تبلغ من العمر 13 عامًا، تعاني من اعوجاج بالعمود الفقري.

دعم الفريق الطبي

يأتى ذلك في إطار حرص الهيئة العامة للتأمين الصحي على تقديم رعاية طبية متميزة وفقًا لأعلى المعايير، وطبقًا لتوجيهات الدكتور أحمد مصطفى رئيس مجلس إدارة الهيئة، وبإشراف الدكتور كريم بركات مدير عام فرع الغربية للتأمين الصحي.

كانت الطفلة المقيمة بمدينة طنطا، قد لاحظت والدتها ظهور الاعوجاج مؤخرًا، فتوجهت إلى اللجنة المختصة، والتي أوصت بإجراء التدخل الجراحي اللازم، وتمت العملية الجراحية بنجاح ، حيث تم إصلاح الاعوجاج باستخدام 15 مسمارًا و2 عمودًا معدنيًا.

تحرك علاجي عاجل

أُجريت الجراحة تحت إشراف الدكتور مصطفى غرابة، رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب بالمجمع الطبي، وقاد الفريق الجراحي الدكتور ابراهيم شمحوط، بمشاركة كل من:الدكتور عمر هشام استشاري جراحة المخ والأعصاب، والدكتور حسن أشرف طبيب نائب، والدكتور تيسير محمود مسؤول التخدير، وفريق من التمريض.

انقاذ حياة طفل مريض



وأشاد الدكتور أحمد سالم، مدير مستشفى المجمع الطبي للتأمين الصحى بطنطا، بجهود الفريق الطبي والتمريضي، مؤكدًا أن هذا النجاح يعكس الإمكانات العالية التي تتمتع بها مستشفيات التأمين الصحي بفرع الغربية، والتزامها الدائم بخدمة المرضى على أكمل وجه.