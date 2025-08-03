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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الأقصر يتفقد أعمال توصيل التغذية الكهربائية للمنطقة الصناعية بالبغدادي

محافظ الأقصر يتفقد أعمال تنفيذ توصيل التغذية الكهربائية للمرحلة الثالثة بالمنطقة الصناعية بالبغدادي
محافظ الأقصر يتفقد أعمال تنفيذ توصيل التغذية الكهربائية للمرحلة الثالثة بالمنطقة الصناعية بالبغدادي
شمس يونس

تفقد المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، المنطقة الصناعية بالبغدادي، لمتابعة أعمال تنفيذ توصيل التغذية الكهربائية بالمرحلة الثالثة من المنطقة.

وتضمنت الجولة متابعة تركيب وإطلاق التيار الكهربائي بجهد متوسط، وتركيب المحولات اللازمة لتغذية 15 مصنعًا حاصلين على رخص تشغيل دائمة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

كما ناقش محافظ الأقصر خلال الجولة إمكانية إنارة بعض شوارع  المنطقة الصناعية، بناءا علي طلب بعض المستثمرين .

وفي سياق الجولة، زار محافظ الأقصر أحد مصانع إنتاج البسكويت لتفقد مراحل الإنتاج ، حيث طالب العاملين بالمصنع وتم امكانية التوسع  مستقبلا وزيادة خطوط الإنتاج.

واختتمت الزيارة بتكريم المهندس عبد المطلب عماره من قبل أعضاء جمعية مستثمري المنطقة الصناعية بالبغدادي، تقديرًا لجهوده المخلصة وعطائه المتواصل في دعم المنطقة الصناعية وخدمة أبناء المحافظة.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، وعبد الخالق حسين رئيس مركز ومدينة البياضية، ونجلاء عبد العال مدير عام الإدارة هيئة التنمية الصناعية بالأقصر، والمهندسة ماري روحي مدير مشروعات الكهرباء بالمحافظة، وأحمد محمود ممثل الهيئة العامة للاستثمار، ومصطفى عبد الحليم مدير المنطقة الصناعية بالبغدادي.

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