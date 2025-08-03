قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ارتفاع عدد ضحايا غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل اليمن إلى 140 شخصا
من وصايا النبي.. ماذا قال الرسول عن فضل صلاة الضحى؟
القصة الكاملة لحبس البلوجر سوزي الأردنية.. بلاغات وفيديوهات خادشة
أسعار العملات الأجنبية والعربية في مصر اليوم
أسباب استقرار الحياة الزوجية.. نصائح مهمة للشباب والفتيات
بكام الفراخ النهاردة؟.. مفاجأة بأسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين
ترامب: لا نريد أن يتضور سكان غزة جوعا
أمير هشام: إمام عاشور لديه رغبة كبيرة في تمديد عقده مع الأهلي حاليا
ليست المخدرات فقط.. أمور تذهب العقل وتؤثر على الإدراك كلها حرام
نشأت الديهي: من لا يرى أن هناك مؤامرة على الوطن عليه مراجعة نفسه
ما حكم من مات وعليه دين كبير يصعب سداده؟.. الإفتاء توضح
بلافتات شكرا ترامب.. الآلاف يتظاهرون في البرازيل دعما للرئيس السابق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

قوافل المساعدات الغذائية والطبية لا تتوقف.. ماذا تقدم مصر لدعم أهالي غزة؟

قوافل المساعدات الإنسانية إلى غزة بلا توقف| ماذا تقدم مصر لدعم غزة؟
قوافل المساعدات الإنسانية إلى غزة بلا توقف| ماذا تقدم مصر لدعم غزة؟
ياسمين القصاص

أعلن الهلال الأحمر المصري استمرار جهوده في تقديم الدعم الغذائي لقطاع غزة، وذلك باعتباره الآلية الوطنية المعنية بتنسيق دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع. 

وتواصل مصر إرسال قوافل "زاد العزة" لليوم السادس، في إطار التزامها الثابت بتوفير الاحتياجات الأساسية لسكان غزة في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة.

وضمت القافلة الأخيرة 340 شاحنة إغاثية متنوعة، شملت سلاسل إمداد غذائية، ومواد طبية، وأدوية علاجية، إضافة إلى مستلزمات العناية الشخصية، ويأتي ذلك في إطار الدور المصري المستمر لتقديم الدعم الغذائي والصحي اللازم للمدنيين داخل قطاع غزة.

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن تواصل مصر جهودها المستمرة لإدخال المساعدات الإنسانية والشاحنات إلى قطاع غزة، وهو ما يعد خطوة بالغة الأهمية جاءت نتيجة لتحركات مصرية مكثفة خلال الأيام الماضية.

وأضاف فهمي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن يعد هذا التحرك دليلا على نجاح الدور المصري المسؤول والمنضبط في مواجهة السياسات الإسرائيلية، حيث أن بعض الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل مؤخرا، مثل فتح ممرات محددة لمرور المساعدات، جاءت نتيجة الضغط السياسي والدبلوماسي الذي تمارسه القاهرة، ويظهر هذا الضغط تصميم مصر على التصدي للمخططات الإسرائيلية الإجرامية بحق سكان قطاع غزة.

وأشار فهمي، إلى أن يأتي هذا التحرك في إطار التزام مصر بدعم الشعب الفلسطيني والتخفيف من معاناته، حيث تسعى بكل السبل الممكنة لضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى داخل غزة، بما يلبي احتياجات السكان الذين يعانون من ظروف إنسانية قاسية جراء الحصار والعدوان.

ومنذ بداية الأزمة، يتواجد الهلال الأحمر المصري على الحدود بصفته المنسق الرئيسي لعمليات دخول المساعدات، حيث لم يغلق معبر رفح من الجانب المصري إطلاقا، واستمر الهلال في رفع درجة الاستعداد بكافة مراكزه اللوجستية، ما أسهم في إدخال أكثر من 35 ألف شاحنة، حاملة ما يزيد عن نصف مليون طن من المساعدات الإنسانية، بفضل جهود أكثر من 35 ألف متطوع من الجمعية.

وفي السياق نفسه، ووفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، أقلعت خلال الأيام الثلاثة الماضية 9 طائرات نقل عسكرية مصرية محملة بعشرات الأطنان من المساعدات الغذائية، لتنفيذ عمليات الإسقاط الجوي في المناطق التي يصعب الوصول إليها برا داخل قطاع غزة، وهذا بالتوازي مع استمرار تدفق الشاحنات البرية عبر المعابر.

وتأتي هذه التحركات في إطار الجهود المصرية المستمرة لدعم سكان قطاع غزة، وبث الأمل في نفوسهم رغم الظروف الإنسانية الصعبة التي يواجهونها.

من جانبه، أوضح الدكتور مصطفى زمزم، عضو مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن القافلة التي انطلقت مؤخرا تعد الحادية عشرة ضمن جهود التحالف لدعم الأشقاء في غزة. 

وأشار إلى أن حجم المساعدات التي أُرسلت قبل إغلاق المعابر من الجانب الإسرائيلي تجاوز 63 ألف طن من المواد الغذائية والإغاثية.

وأضاف زمزم، في تصريحاته، أن القوافل الإغاثية تتم بإشراف مباشر من قيادات التحالف الوطني ورؤساء المؤسسات المشاركة، مؤكدا أن الدعم سيستمر خلال الأسابيع المقبلة لتلبية احتياجات سكان غزة، معربا عن أمله في تسهيل إدخال المساعدات وعدم عرقلتها من الطرف الآخر.

وبين أن الشاحنات المرسلة ضمن القوافل تشمل مواد غذائية معلبة، ألبانا للأطفال، أدوية ومستلزمات طبية، جميعها معدة بناءا على رصد دقيق للاحتياجات، من خلال الجهات السيادية المصرية، كما يتم تنسيق كامل بين مؤسسات التحالف الوطني عبر قواعد بيانات موحدة لضمان توفير الاحتياجات الفعلية على الأرض.

وأشار زمزم كذلك إلى أن أكثر من 250 ألف شاب مصري يعملون خلف الكواليس في تجهيز وتغليف المساعدات، حيث يتم اختيار أفضل المنتجات الغذائية والطبية، والتأكد من جودتها وتواريخ صلاحيتها، وفق معايير دقيقة تضمن سلامة الشحنات وسهولة عبورها إلى قطاع غزة.

مصر غزة قطاع غزة المساعدات الإنسانية دعم غزة فلسطين سكان غزة الهلال الأحمر المصري قوافل المساعدات لغزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

رسميًا.. الجريدة الرسمية تنشر قرارًا حكوميًا بتعديل الحد الأدنى لأجور موظفي الدولة

شاكر محظور

النيابة تتسلم تقارير بحجم المعاملات المالية للبلوجر شاكر محظور

تنسيق الجامعات 2025

العلوم 80.3% والحاسبات 82.9%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025

نتيجة الطالبة

جابت 24% في الثانوية وادعت تبديل ورقها والوزارة كذبتها|آمنة للتعليم: "وروني الدليل"

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر.. ارتفاع جميع الأعيرة بمحلات الصاغة

قبل بداية التعاملات .. سعر الذهب عيار 21 الآن الاثنين 4 أغسطس 2025

قبل بداية التعاملات.. سعر الذهب عيار 21 الآن الإثنين 4 أغسطس 2025

سوزي الأردنية

بعد انتهاء التحقيق معها.. التحفظ على سوزي الأردنية بقسم الشرطة

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الأحد 3 أغسطس 2025

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الإثنين 4 أغسطس 2025

ترشيحاتنا

وزير الصحة

وزارة الصحة تعلن مكان وموعد إدلاء نائب رئيس الوزراء بصوته في انتخابات الشيوخ

هبة التركي أرملة إبراهيم شيكا: زوجي توفي بكامل أعضائه وما يقال شائعات

هبة التركي أرملة إبراهيم شيكا: زوجي توفى بكامل أعضائه وما يقال شائعات

مجمع كهنة

اجتماع مجمع كهنة أبوقرقاص بحضور الأنبا فيلوباتير | صور

بالصور

تسريبات صادمة.. أعمار أم مكة وأم سجدة تثير الجدل بالسوشيال ميديا

"أم مكة" و"أم سجدة"
"أم مكة" و"أم سجدة"
"أم مكة" و"أم سجدة"

أبرزهم مايا دياب وباميلا الكيك.. نجوم الفن يتألقون في مهرجان بياف

مايا دياب وباميلا الكيك
مايا دياب وباميلا الكيك
مايا دياب وباميلا الكيك

ناقد موضة يحرج إليسا بسبب فستانها بأحدث حفلاتها في لبنان في لبنان..صور

إليسا
إليسا
إليسا

بفستان زفاف .. مى كساب تشارك جمهورها أحدث ظهور

مي كساب
مي كساب
مي كساب

فيديو

وفاة بونجا حارس مرمى وادي دجلة

صدمة في الرياضة المصرية بعد وفاة بونجا بعد صراع مع التهاب الكبد

شاكر وتعاطي المخدرات

شاكر نمبر وان في ورطة.. القبض على محظور بسلاح ومخدرات

خبيرة أبراج تثير الجدل بـ تنبؤاتها

كوكب عطارد السبب في القبض على مشاهير التيك توك .. خبيرة أبراج تكشف السر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الوطن والمقايضة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشباب والمرأة.. شراكة وطنية في بناء برلمان المستقبل

أ.د عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: مَا بَيْنَ شِعْبِ أَبَي طَالِبِ وَشِعْبِ غَزَةِ زَمَكَانِيةٌ مَعْلُومَةٌ!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الفروسية.. قيادة وحرية وانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: وجدان المصريين

المزيد