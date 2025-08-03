اصطفاف شاحنات المساعدات أمام معبر رفح استعدادا للدخول إلى غزة

قال أحمد عبد الرازق مراسل قناة إكسترا نيوز من معبر رفح، إنّ الشاحنات التابعة لقافلة زاد العالم تواصل دخولها إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم في يومها السادس، حيث تصطف أربعة أفواج من الشاحنات المحملة بكميات كبيرة من المواد الغذائية والإغاثية، بينما ينتظر الفوج الخامس إذن الدخول.

وأضاف في تصريحات مع الإعلامية نسرين فؤاد، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أبرز مشاهد اليوم هو دخول شاحنتين من الوقود إلى القطاع، وهو ما يُعد الاختراق الأول منذ أكثر من 100 يوم، حيث كانت آخر شاحنة وقود قد دخلت في 17 مارس الماضي، قبل أن تقوم قوات الاحتلال بخرق الهدنة في 18 من الشهر نفسه، ما أدى إلى توقف تام لدخول الوقود والمساعدات من ذلك الحين.

وتابع، أن قوافل المساعدات تتضمن آلاف أرغفة الخبز الطازج، الذي يُعد يوميًا في المخبز التابع للهلال الأحمر المصري بمركز الإمداد والتموين الغذائي، بالإضافة إلى سلال غذائية، ومستلزمات طبية، ومنتجات العناية الشخصية، وكذلك أدوات خاصة بمكافحة العدوى واحتياجات الولادة الفردية، نظرًا للعدد الكبير من حالات الولادة التي تحدث خارج المستشفيات داخل القطاع.

ونوّه عبد الرازق بأن شاحنات المساعدات تشمل أيضًا مواد بناء دخلت في اليوم الأول للقافلة بهدف ترميم بعض المرافق الأساسية داخل غزة وإعادة تشغيلها، متممًا، بأن عملية التوزيع داخل القطاع تُدار بالتنسيق بين فرق الهلال الأحمر الفلسطيني والمنظمات الأممية العاملة في غزة.