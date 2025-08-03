بن غفير يطالب بفرض السيادة الإسرائيلية على قطاع غزة ودعم الهجرة الطوعية

أكد وزير الامن القومي في حكومة الاحتلال ايتمار بن غفير من الأقصى علي ضرورة فرض السيادة الإسرائيلية على قطاع غزة وندعم الهجرة الطوعية.

وفي وقت سابق ؛ اقتحم وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال ايتمار بن غفير ساحات المسجد الأقصى المبارك فيما يعرف بـ"ذكرى خراب الهيكل".

وانتقد إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة، داعياً إلى زيادة القصف على القطاع المحاصر، بحسب "العربية".

وقال بن غفير، في مقطع فيديو مصور: "هذا إفلاس أخلاقي، بينما رهائننا في غزة، يرسل رئيس وزرائنا (بنيامين نتنياهو) مساعدات إنسانية إلى غزة".

كما أضاف: "أعتقد أنه في هذه المرحلة، ما كان ينبغي إرساله إلى غزة هو شيء واحد: قنابل للتفجير، وللغزو، ولتشجيع الهجرة، وللفوز في الحرب".

و ندد بن غفير، السبت، بقرار الحكومة زيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة، واصفاً إياه بأنه "استسلام لحركة حماس".

وأعرب عن استيائه من تغييب دوره في النقاشات المتعلقة بملف المساعدات، قائلا : "استبعادي من القرار أمر خطير للغاية".