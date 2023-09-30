مع قرب افتتاحها.. تعرف على البرامج الدراسية بجامعة القاهرة الدولية

تترقب الأوساط العلمية والبحثية افتتاح جامعة القاهرة الدولية بمدينة 6 أكتوبر، خلال أيام، وهي أول جامعة دولية من رحم الجامعات الحكومية في مصر تعمل بنظام البرامج المزدوجة باللغات الأجنبية ، وتبدأ بها الدراسة العام الجديد 2023 /2024.

البرامج الدراسية بجامعة القاهرة الدولية

يدرس الطالب داخل جامعة القاهرة الدولية برامج دراسية دولية ومحتواها معتمد دوليا، وتضم 18 برنامجا دراسيا بالشراكة مع جامعات عالمية مرموقة أو معتمدة دوليا بكل من المرحلة الجامعة الأولى «بكالوريوس وليسانس» ومرحلة الدراسات العليا، ومنها :

برنامج اللغة الصينية لإدارة الأعمال بالاشتراك مع جامعة شنغهاي جياو تونج بالصين.

برنامج الترجمة التخصصية باللغة اليابانية من خلال توفير منح للطلاب المتفوقين للدراسة باليابان.

برنامج اللغة العربية للناطقين بغيرها.

برنامج الطب البيطري في طب وجراحة الحيوانات الأليفة المعتمد.

برنامج هندسة البرمجيات، وبرنامج علوم البيانات.

برنامج الشبكات والأمن السيبراني.

البرنامج المتكامل الدولي لطب الفم والأسنان.

برامج بالشراكة مع جامعة باريس 1 بانتين _ سوربون «فرنسا».

برنامج الماجستير المهني في القانون والاقتصاد بالشراكة مع معهد القانون والاقتصاد بجامعة هامبورج ألمانيا.

برنامج الماجستير المهني في ريادة الأعمال مع جامعة كامبردج بالمملكة المتحدة.

برنامج الماجستير في اقتصاديات التنمية بالتعاون مع جامعة باريس 1 بانتين _ سوربون «فرنسا».

برنامج الماجستير في اللغة والثقافة الإسبانية بالاشتراك مع جامعة سالمنكا بأسبانيا.

برنامج الماجستير في علاج اللثة بالتعاون مع جامعة كيل بألمانيا.

برنامج الزمالة البريطانية لتقويم الأسنان بالتعاون مع جامعة ادنبره بالمملكة المتحدة.

برنامج الماجستير في زراعة الأسنان.

بالإضافة إلى برنامج ماجستير علوم البيئة الأثرية بالشراكة مع كلية العلوم التطبيقية جامعة كولون ألمانيا.

ومن المقرر أن يصل عدد البرامج الدراسية لجامعة القاهرة الدولية في العام التالي إلى 40 برنامجًا بعد الانتهاء من التوقيع على مجموعة كبرى من الاتفاقيات مع الجامعات العالمية الكبرى لإضافة المزيد من الدرجات العلمية المزدوجة مع العديد من الجامعات العالمية إلى جامعة القاهرة الدولية ومنها جامعات أمريكية وصينية وأوروبية وبريطانية.

وعلى جانب آخر تبدأ غدًا السبت الموافق 30 سبتمبر الجاري بدء الدراسة بالعام الجامعي الجديد 2023/2024، وفي إطار استعدادات الجامعات والمعاهد لبدء الدراسة، وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بسرعة انتظام الدراسة وحسن سير العملية التعليمية بنجاح.

ووجه وزير التعليم العالي بضرورة استعداد كافة الجامعات لبدء العام الدراسي الجديد من خلال توفير كافة الاحتياجات اللوجستية التي تضمن انتظام سير العملية التعليمية بنجاح، وكذلك جاهزية المدرجات والقاعات الدراسية والمعامل والمدن الجامعية، والتأكيد على اتباع كافة معايير السلامة والأمان بجميع المنشآت الجامعية؛ لضمان توفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب.

كما وجه الدكتور أيمن عاشور بالتزام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالتواجد في الحرم الجامعي من اليوم الأول للدراسة، لضمان انتظام سير العملية التعليمية بنجاح.