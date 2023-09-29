كثر الآن البحث عن نتيجة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023 خاصة بعدما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 لنظامي الثلاث والخمس سنوات وطلبة المعاهد المتوسطة.

نتيجة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023

ويترقب عدد كبير من طلاب الدبلومات الفنية نتيجة تقليل الاغتراب 2023، حيث يساعد تقليل الاغتراب الطالب على اختيار الكلية الأقرب من محل سكنه، وذلك في حال وقع الاختيار بـ نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2023 على كلية بإحدى المحافظات بعيدة عن محل سكن الطالب.

رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2023

رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2023 يمكن لطلاب الدبلومات الفنية من تنسيق الجامعات 2023 معرفة نتيجة تقليل الاغتراب من خلال موقع التنسيق الالكتروني اضغط هنا لمعرفة نتيجة تقليل الاغتراب الآن .

وقال مكتب التنسيق إنه سيتم قبول تحويلات الطلاب وفقًا للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، بحيث يكون التحويل المناظر يكون فى حدود الحد الأدنى للقطاع، على أن التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها، مع الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

إعلان نتيجة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023

إعلان نتيجة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023 يمكن للطلاب طباعة بطاقة الترشيح النهائية، والتوجه إلى الكليات والمعاهد التي تم ترشيحهم لها، وتقديم أوراق قيدهم فيها للعام الدراسي المقبل 2023 -2024، حيث تعد بطاقة الترشيح في هذه الحالة نهائية.

الأوراق المطلوبة للتقديم بكليات تنسيق الدبلومات الفنية

وبعد إعلان وزارة التعليم العالي نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية، عبر موقع التنسيق الإلكتروني يقوم الطالب أن يجهز عدد من الأوراق المطلوبة للتقديم فى الكليات والمعاهد بعد تنسيق الدبلومات الفنية والتى يأتى أهمها فيما يلي:-

- تجهيز استمارة شهادة الدبلوم الفني و5 صور منها.

- أصل شهادة الميلاد، وإحضار 5 صور منها.

- تجهيز 6 صور شخصية مقاس 6×4.

- عدد 5 صورة من بطاقة الرقم القومي.

- نموذج 6 جند للذكور فقط.

- شهادة الحصول على لقاح كورونا.

- تحضير صورتين من بطاقة الترشيح.

- إحضار صورتين من البطاقة الشخصية لولي الأمر.

- يجب على الطالب سداد المصروفات الدراسية للسنة الدراسية الأولى.

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023، تم الإعلان عنها، حيث أكدت “التعليم العالي” أن الطالب يمكنه الحصول على نتيجة التنسيق برقم الجلوس، وعليه بدأت الخطوة الثانية هي فتح باب تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية.