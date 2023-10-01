وزير الزراعة: مستمرون في العمل بـ المبادرة الرئاسية 100 مليون صوبة

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنهم مستمرون في مبادرة الـ 100 مليون صوبة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف "القصير" خلال كلمته في مؤتمر حكاية وطن، أنه تم البدء في ممارسات زراعية؛ لتوفير المياه بشكل أكبر من السابق، موضحاً أنه تم العمل كثيرا على مشاريع الثروة الحيوانية.

وأوضح وزير الزراعة، أنه تم الوصول إلى 43 ألف مستفيد من مشروع البتلو، و500 ألف رأس ماشية، وأصبح التمويل المتاح لهذا المشروع 8 مليارات جنيه، بعدما كان 300 مليون جنيه، لافتاً إلى أن هذا المشروع يوفر اللحوم بنسبة 60%.