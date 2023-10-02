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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

كنت دفعة عمر سليمان..سمير فرج يكشف أسرارا جديدة عن نصر أكتوبر

صدى البلد

قال اللواء سمير فرج، الخبير والمفكر الاستراتيجي، إن انتصار أكتوبر هو أعظم انتصار حققته القوات المسلحة المصرية، مشيرا إلى أنه تخرج في دورة أركان حرب الـ 25 قبل بدء حرب أكتوبر بأسبوع.


أضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، «طلعت الأول على دورة أركان الحرب الـ 25 التي كان بها أيضا الراحل عمر سليمان، مدير جهاز المخابرات الأسبق»، مبينا أن أول خدمة له في القوات المسلحة كانت في هيئة العمليات، وكان وقتها برتبة رائد وأضغر ضابط بهيئة العممليات.

وأشار إلى أن هيئة عمليات القوات المسلحة هي من خططت ونفذت حرب أكتوبر، مؤكدا أن اللواء الجمسي كان وقتها رئيسا لهيئة العمليات.

أحمد موسى اللواء سمير فرج القوات المسلحة المصرية جهاز المخابرات حرب اكتوبر برنامج على مسئوليتي المفكر الاستراتيجي

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