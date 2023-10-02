بيان عاجل من البحرين بشأن حرق المصحف الشريف في السويد

أدانت البحرين قيام أحد المتطرفين في مدينة مالمو في السويد بحرق نسخة من المصحف الشريف، بترخيص من السلطات المحلية في المدينة.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان لها الأحد، ضرورة التصدي لمثل تلك السلوكيات البغيضة التي تستفز مشاعر المسلمين وإذكاء خطاب الكراهية والتعصب.

وعلى جانب آخر، أعرب عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، عن إدانته واستنكاره الشديدين لإقدام أحد المتطرفين في مدينة مالمو السويدية على حرق نسخة من المصحف الشريف، وذلك بعلم من السلطات المحلية التي صرحت له القيام بجريمته المشينة، محذرا من خطورة تكرار تلك الممارسات التي تمثل إصرار على الكراهية الدينية وإثارة مشاعر ملايين المسلمين حول العالم وتخدم أجندات العنف والتطرف.

وجدد العسومي، دعوته للقيام بقطع العلاقات الدبلوماسية مع السويد ومقاطعة منتجاتها وعدم السفر إليها، داعيا الشعب العربي بحملة مقاطعة عالمية اقتصادية من أجل الضغط عليها لوقف مثل هذه الانتهاكات وعدم الاستهانة بمشاعر المسلمين ومقدساتهم.