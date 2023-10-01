صحف السعودية: المملكة تدين بشدة حرق نسخة من المصحف الشريف في السويد.. ومستوطنون يقتحمون الأقصى.. وانفجار بتركيا

ضابط إسرائيلي سابق: حرب 73 «صفعة» أيقظت تل أبيب من حالة الإنكار

العطش والجوع يطاردان سكان العالم

70 مليون سائح في السعودية بحلول 2030

أستراليا تسجل حرارة «حارقة» تزيد من خطر حرائق الغابات

وثائق مسربة: ارتفاع مقرر للإنفاق الدفاعي الروسي إلى 30 % من الإنفاق العام

وصول بعثة الأمم المتحدة إلى قره باغ

سلطت الصحف السعودية تركيزها في صدر صفحاتها الإلكترونية، إدانة الخارجية الشديدة لحرق القرآن الكريم في السويد، علاوة على قضايا أخرى.

قالت صحيفة الشرق الأوسط، أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار السعودية الشديدين، لإقدام أحد المتطرفين في مدينة مالمو السويدية على حرق نسخة من المصحف الشريف، وذلك بعلم من السلطات المحلية التي صرحت له القيام بجريمته النكراء.

وجددت الوزارة التأكيد على موقف المملكة الرافض بتاتاً لكل هذه الأعمال السافرة التي تكررت مع الأسف بشكلٍ ممنهج في عددٍ من العواصم الأوروبية بدعوى حرية التعبير لاستفزاز مشاعر ملايين المسلمين حول العالم.

وأوردت الصحيفة، أن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى، صباح اليوم الأحد، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.

وقال شهود إن المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى في مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة، وأدَّوا طقوساً تلمودية.

وانتشرت الشرطة الإسرائيلية بشكل مكثف داخل المسجد الأقصى، وأعاقت حركة المواطنين في باحاته، لتسهيل اقتحام المستوطنين.

قالت صحيفة الشرق الأوسط، تتعرض دول منطقة جنوب الصحراء الكبرى والشرق الأوسط بشكل خاص لإجهاد مائي شديد، كما تعاني دول أوروبية مثل إيطاليا وإسبانيا وبلجيكا مخاطر مائية عالية. ومن المتوقع أن يزداد الوضع سوءاً بسبب عوامل العرض والطلب على المياه، مثل ازدياد عدد السكان والتنمية الاقتصادية الكثيفة الاستخدام للموارد، يفاقمها تغيُّر المناخ. ومن المتوقع أن يتأثّر ما يقرب من 6 مليارات شخص بندرة المياه النظيفة بحلول سنة 2050.

ويعكس تقرير عن تقييم مخاطر ندرة المياه، صدر أخيراً عن معهد الموارد العالمية، الأزمة المائية غير المسبوقة التي تُلقي بثقلها على بلدان كثيرة. وتُشير البيانات الجديدة إلى أن 25 دولة، تضم ربع سكان العالم، تتعرض حالياً لإجهاد مائي مرتفع للغاية سنوياً. وبينما يعاني نصف سكان العالم من الإجهاد المائي لمدة شهر واحد على الأقل في السنة، ستطول المعاناة نحو 60 في المائة من السكان سنة 2050.

وتواجه البلدان العربية أزمة حادة في توفير متطلباتها من المياه العذبة، فخلال الربع الأول من القرن الحادي والعشرين تراجع معدل حصة المواطن العربي من المياه العذبة بنحو 50 في المائة، من 1000 متر مكعب سنوياً في مطلع القرن إلى أقل من 500 متر مكعب اليوم.

وهذا يعني أن مجمل البلدان العربية انحدرت دون عتبة الفقر المائي لنصيب الفرد من الماء العذب، الذي حددته الأمم المتحدة بـ1000 متر مكعب سنوياً من المياه السطحية والجوفية المتجددة. و

وفي شأن آخر، ذكرت الصحيفة، أنه تضرب جنوب شرقي أستراليا، اليوم (الأحد)، موجة حارة زادت من خطر التعرض لحرائق الغابات، ودفعت السلطات إلى إصدار حظر على إشعال أي نيران في مناطق واسعة من ولاية نيو ساوث ويلز.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية في أستراليا إن درجات الحرارة ستزيد بما يصل إلى 12 درجة مئوية فوق المتوسط ​​في بعض المناطق، ومن المتوقع أن تصل الحرارة في سيدني عاصمة ولاية نيو ساوث ويلز، الأكثر اكتظاظاً بالسكان في أستراليا، إلى 36 درجة.

وتواجه أستراليا موسم حرائق غابات شديد الخطورة في أعقاب رصد ظاهرة «النينيو» المناخية، التي تم الإعلان عنها في الآونة الأخيرة، وترتبط عادة بظروف متطرفة مثل حرائق الغابات والأعاصير والجفاف، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.



إلى روسيا، أفاد تقييم استخباراتي صادر عن وزارة الدفاع البريطانية بشأن تطورات الحرب في أوكرانيا، اليوم الأحد، بأن وثائق، يبدو أنها تسربت من وزارة المالية الروسية، تشير إلى أنه من المقرر أن يرتفع الإنفاق الدفاعي الروسي إلى نحو 30 في المائة من إجمالي الإنفاق العام في عام 2024.



حول حرب أكتوبر المجيدة، نشرت صحيفة الشرق الاوسط، ما قاله الضابط الإسرائيلي المتقاعد أفيجدور كهلاني، الذي تعدّه إسرائيل أحد أبطالها على الجبهة السورية، أن حرب أكتوبر (تشرين الأول) 1973 شكّلت «صفعة» كانت تحتاج إليها بلاده رغم خسائرها البشرية.



وأصيب المقدّم كهلاني بحروق بالغة في حرب يونيو (حزيران) 1967، التي احتلت خلالها إسرائيل أراضي عربية تشمل سيناء وقطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وهضبة الجولان، وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.



ويقول كهلاني (79 عاماً) في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية في منزله بتل أبيب: «فجأة أدركنا أنها حرب شاملة».

ويضيف: «خلال 24 ساعة، سقطت مرتفعات الجولان بأكملها تقريباً في أيدي السوريين»، متابعاً: «كانت نسبة القوات السورية أكبر، فكلّ 8 أو 10 دبابات تقابلها دبابة إسرائيلية. وكانت دباباتهم أفضل من دباباتنا».

ذكرت صحيفة الرياض، أعربت وزارة الخارجية، عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية الشديدين، لإقدام أحد المتطرفين في مدينة مالمو السويدية بحرق نسخة من المصحف الشريف، وذلك بعلم من السلطات المحلية التي صرحت له القيام بجريمته النكراء.

قالت صحيفة الرياض، وقع انفجار اليوم، أمام مبنى وزارة الداخلية التركية بمنطقة قزلاي وسط العاصمة التركية أنقرة، تزامنًا مع إطلاق رصاص.

وأفادت الصحيفة أنه فور سماع دوي الانفجار وإطلاق النار، سارعت قوات الأمن بالتوجه إلى المنطقة واتخذت تدابير أمنية واسعة، مشيرة إلى إعلان وزارة الداخلية التركية أن الانفجار الذي وقع قرب مقر البرلمان في قلب العاصمة أنقرة كان هجومًا إرهابيًا أسفر عن إصابة شرطيَّين اثنين بجروح.

وذكرت الوزارة أن إرهابيين اثنين وصلا على متن مركبة عسكرية خفيفة حوالى الساعة 09,30 صباحًا (06,30 ت غ) أمام بوابة الدخول إلى الإدارة العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية ونفّذا عملية التفجير.

لفتت الصحيفة، إلى وصلت بعثة تابعة للأمم المتحدة الأحد إلى ناغورني قره باغ، لتكون الأولى منذ ثلاثة عقود، وفق ما أعلنت باكو، بعدما غادر جميع السكان الأرمن تقريبا منذ استعادت أذربيجان السيطرة على الجيب الانفصالي.



ذكرت صحيفة عكاظ، أنه قد جددت وزارة الخارجية السعودية التأكيد على موقف المملكة الرافض بتاتاً لكافة الأوعمال السافرة حول القرآن الكريم التي تكررت مع الأسف بشكلٍ ممنهج في عددٍ من العواصم الأوروبية بدعوى حرية التعبير لاستفزاز مشاعر ملايين المسلمين حول العالم.

وشددت الوزارة على مطالبة المملكة للسلطات السويدية بأهمية التصدي بشكلٍ عاجل لهذه الممارسات.

قالت صحيفة عكاظ، قال وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، في مقابلة بثتها بلومبيرغ، إن السعودية قررت الارتفاع بعدد السياح الذين تتوقع أن يزوروا أراضيها بحلول 2030، من 50 مليوناً إلى 70 مليون زائر، فيما توالي المملكة تنفيذ خططها التي رصدت لها 800 مليار دولار لتصبح أكثر بلدان العالم المستهدفة بالزيارات.