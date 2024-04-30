مي القاضي: مش بحب ألعب في وشي.. وجمالي مصري طبيعي

قالت الفنانة مي القاضي إنها دائماً تطور من موهبتها عكس الماضي، وهي من مدرسة التمثيل الطبيعي، كأنها تشعر بالموقف وحدث معها في الحقيقة.

وأضافت القاضي في برنامج "تفاصيل"، للإعلامية نهال طايل، والذي يعرض عبر فضائية "صدى البلد 2"، أنها لا تهتم بفكرة التريند أو التصريحات المثيرة للجدل كون الجمهور يفهم ذلك، وأنها تحب أن تكون ترند من خلال عملها ولكن الأشياء الأخرى تستفزها.

وأشارت مي، إلى أن جمالها مصري ولا تغير من ملامحها، معقبة:"مبحبش ألعب في وشي كتير وأغير من ملامحه من خلال الميكاج".

وأضافت مي، أنها دخلت كلية الإعلام لكي تكون قريبة من مجال التمثيل وبعدها أخذت عدة ورش تمثيل، والمخرج أحمد شفيق هو أول شخص اختارها لكي تقف أمام الكاميرا من خلال مسلسل خطوط حمراء.

واختتمت القاضي، أن بدايتها الفنية كانت كبيرة على سنها وفي نفس الوقت عطلتها لفترة معينة لأنها كانت متخوفة من أخذ أي قرار بعدها وندمت على عدة أعمال كثيرة عرضت عليها بعد مسلسل خطوط حمراء.

جدير بالذكر أن برنامج تفاصيل يعرض أيام الأحد والاثنين والأربعاء في تمام الثامنة مساء عبر فضائية صدى البلد 2 وهو من تقديم الإعلامية نهال طايل، ويستضيف البرنامج عددا من نجوم الفن للحديث معهم عن أعمالهم الفنية وأبرز تفاصيل حياتهم، كما أنه برنامج إجتماعي خدمي.





IMG_20240430_184135

IMG_20240430_184119

Screenshot_2024-04-30-18-27-40-54

Screenshot_2024-04-30-18-27-05-83

Screenshot_2024-04-30-18-20-30-89

IMG_20240430_181953