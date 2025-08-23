قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بمشاركة أكرم توفيق.. الشَّمال القطري يقلب الطاولة على الريان في قمة مثيرة ويتصدر الدوري
حالات إسقاط عضوية مجلس إدارة الهيئات الرياضية بالقانون
عالم بالأزهر: الأمة لا تنهض إلا بالمتقنين المخلصين في أعمالهم.. وهذا جزاؤهم
سر صورة إمام عاشور في ملعب التتش.. إعلامي يكشف
خلاص وافق بس فاضل حاجة واحدة .. خبر مثير عن أشرف بن شرقي مع الأهلي
القرار لم يُحسم.. محمد الشناوي جاهز لحراسة مرمى الأهلي أمام المحلة
دعاء شهر ربيع الأول .. ماذا يقال عند بداية الشهر الهجري؟
هل يجوز الطلاق على الورق والزواج عرفي من أجل المعاش؟.. أمين الفتوى يجيب
بوروسيا دورتموند يتعادل مع سانت باولي 3-3 في مباراة مثيرة بالبوندسليجا
دي بروين يسجل ويقود نابولي للفوز على ساسولو في الدوري الإيطالي
وزير التعليم العالي يوجه بحل مشكلة الطالبة عائشة أحمد وإتاحة إعادة ترتيب رغباتها
القومي للطفولة والأمومة يعزي أسر ضحايا أبو تلات في وفاة بناتهن غرقا
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
توك شو

أحمد موسى ينفعل بسبب غرق فتيات بشاطئ أبو تلات.. ووزير الصحة الفلسطيني: المجاعة في غزة من صنع الاحتلال| أخبار التوك شو

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
هاني حسين

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها

دوامات صعبة.. أحمد موسى ينفعل بسبب غرق فتيات بشاطئ أبو تلات
انفعل الإعلامي أحمد موسى، بسبب غرق عدد من الفتيات على شاطئ أبو تلات بالإسكندرية.


مستشار بكلية القادة: لدينا مطرقة مؤلمة لكل من تسول له نفسه الاقتراب من حدودنا
علق اللواء أسامة محمود كبير المستشار بكلية القادة والأركان، على استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.


أول فتاة.. الكشف عن مفاجأة في حادث غرق أبو تلات
كشف أحمد بسيوني مراسل موقع صدى البلد الإخباري، كواليس حادث غرق 6 فتيات في شاطئ أبو تلات بالإسكندرية .


محافظ الإسكندرية يعلن إغلاق شاطئ أبو تلات بعد غرق 6 فتيات
علق الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، على غرق 6 فتيات في شاطئ أبو تلات بمحافظة الإسكندرية .


يضرب أهداف خلف التحصينات.. خبير استراتيجي يكشف مميزات سلاح رعد 200
قال العميد الدكتور طارق العكاري المتخصص في الشأن الاستراتيجي إن خبر تعاون مصر مع الجانب الكوري بشأن سلاح رعد 200 أمر هام، ويتميز بتمكنه من ضرب الأهداف خلف التحصينات والمرتفعات والتضاريس أو المباني.


الصحة تكشف تطورا جديدا في حادث غرق فتيات بالإسكندرية

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان إنه فور تلقي البلاغ بوقوع حادث غرق الإسكندرية كان هناك تحريك لـ16 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، لافتا إلى أن هناك مجموعة من الفتيات لفظوا أنفاسهم الأخيرة نتيجة هذا الحادث.

مشاكل في القلب والقولون.. خبير تغذية يحذر من وصفات السوشيال ميديا
حذر الدكتور مجدي نزيه، خبير التغذية العلاجية، من تقليد وصفات غذائية من على السوشيال ميديا كونها وصفات غير دقيقة وليس بها فوائد .


وزير الصحة الفلسطيني: المجاعة في غزة من صنع الاحتلال والعالم مطالب بوقف العدوان فورا
أكد الدكتور ماجد أبو رمضان، وزير الصحة الفلسطيني، أن الوضع الإنساني في قطاع غزة بلغ مرحلة غير مسبوقة، حيث أعلنت الأمم المتحدة أن القطاع يعيش «مجاعة من الدرجة الخامسة»، وهي أخطر درجات تصنيف المجاعات عالميًا والتي يعقبها مباشرة الموت الجماعي، مشددًا على أن هذه الكارثة ليست نتيجة ظروف طبيعية، بل «صناعة الاحتلال الإسرائيلي» الذي يفرض حصارًا خانقًا ويمنع دخول الغذاء والدواء، ما تسبب في معاناة إنسانية غير مسبوقة.


طلب عاجل من مصر.. إسرائيل تتعمد صناعة المجاعة في غزة والأمم المتحدة تتحرك
أزمة إنسانية طاحنة يمر بها قطاع غزة.. حيث تتفاقم المجاعة نتيجة الحصار الإسرائيلي المستمر، ويهدد النقص الحاد في الغذاء والمياه والدواء حياة مئات الآلاف من المدنيين، خاصة الأطفال والنساء.

احمد موسى غزة قطاع غزة الإسكندرية شاطئ أبو تلات

صرف مرتبات أغسطس 2025.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف خلال ساعات

صرف مرتبات أغسطس 2025.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف خلال ساعات

سيارة محمد سيحا بعد حادث سير

حارس مرمى الأهلي يتعرض لحادث سير.. ويعلق: الحمد لله

وزير الصحة

غرق 6 طلاب وإصابة 24 في الإسكندرية

صورة لإحدى المصابات

مفاجأة بحادث أبوتلات.. الفتاة المتسببة في الواقعة على قيد الحياة

اسرة الطالبة عائشة

زميلتها تلاعبت برغباتها.. ضياع حلم عائشة فى دخول كلية الطب ووزير التعليم العالي يتدخل لإنهاء الأزمة

رفع الرايات الحمراء بالعجمي

الطالبات أصررن على نزول البحر .. مفاجأة جديدة في حادث شاطئ أبو تلات

السيارة الملاكي الخاصة بالمهندسين

العربية بقت عجينة.. النبراوي ينعى 3 مهندسين ماتوا في حادث صعب

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025

موعد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025 .. توضيح عاجل الآن

أرشيفية

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف: 78 جنديا لقوا مصرعهم في غزة نتيجة نيران صديقة

الضابط القتيل

جيش الاحتلال يعلن مقــ.ـتل قائد فصيل بكتيبة شمشون في حادث جنوب قطاع غزة

أرشيفية

مدن وعواصم العالم تشهد تظاهرات تنديدا بالعدوان على غزة

جمال شعبان: ناموا زيادة يوم الإجازة علشان صحة قلبكم

جمال شعبان يكشف عن تأثير قلة النوم على صحة القلب
جمال شعبان يكشف عن تأثير قلة النوم على صحة القلب
جمال شعبان يكشف عن تأثير قلة النوم على صحة القلب

بريانكا شوبرا تكشف سر العناية بقدميها.. فوائد غير متوقعة لفرك الثوم على الجلد

فوائد الثوم عند فركه على القدمين
فوائد الثوم عند فركه على القدمين
فوائد الثوم عند فركه على القدمين

بداية مشوقة لحكاية Just You بطولة تارا عماد بمسلسل ما تراه ليس كما يبدو

تارا عماد
تارا عماد
تارا عماد

بحضور أشرف زكي وفردوس عبد الحميد .. بدء عزاء يحيي عزمي بمسجد الشرطة

عزاء يحيي عزمي
عزاء يحيي عزمي
عزاء يحيي عزمي

ايمان عبد اللطيف

تهدد الأرض.. علماء الفلك يحذرون من عاصفة شمسية قوية

استخراج شعر من معدة فتاه

بسبب عادة غربية.. استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة

أنغام

مرضها مالوش تفسير.. ​ألم أنغام المستمر يثير قلق الجمهور والأطباء في حيرة

فاروق فلوكس

فاروق فلوكس يطلب طلبا من الفنان أحمد حلمي .. فما هو

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

