أحمد موسى ينفعل بسبب غرق فتيات بشاطئ أبو تلات.. ووزير الصحة الفلسطيني: المجاعة في غزة من صنع الاحتلال| أخبار التوك شو

دوامات صعبة.. أحمد موسى ينفعل بسبب غرق فتيات بشاطئ أبو تلات

انفعل الإعلامي أحمد موسى، بسبب غرق عدد من الفتيات على شاطئ أبو تلات بالإسكندرية.



مستشار بكلية القادة: لدينا مطرقة مؤلمة لكل من تسول له نفسه الاقتراب من حدودنا

علق اللواء أسامة محمود كبير المستشار بكلية القادة والأركان، على استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.



أول فتاة.. الكشف عن مفاجأة في حادث غرق أبو تلات

كشف أحمد بسيوني مراسل موقع صدى البلد الإخباري، كواليس حادث غرق 6 فتيات في شاطئ أبو تلات بالإسكندرية .



محافظ الإسكندرية يعلن إغلاق شاطئ أبو تلات بعد غرق 6 فتيات

علق الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، على غرق 6 فتيات في شاطئ أبو تلات بمحافظة الإسكندرية .



يضرب أهداف خلف التحصينات.. خبير استراتيجي يكشف مميزات سلاح رعد 200

قال العميد الدكتور طارق العكاري المتخصص في الشأن الاستراتيجي إن خبر تعاون مصر مع الجانب الكوري بشأن سلاح رعد 200 أمر هام، ويتميز بتمكنه من ضرب الأهداف خلف التحصينات والمرتفعات والتضاريس أو المباني.



الصحة تكشف تطورا جديدا في حادث غرق فتيات بالإسكندرية

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان إنه فور تلقي البلاغ بوقوع حادث غرق الإسكندرية كان هناك تحريك لـ16 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، لافتا إلى أن هناك مجموعة من الفتيات لفظوا أنفاسهم الأخيرة نتيجة هذا الحادث.

مشاكل في القلب والقولون.. خبير تغذية يحذر من وصفات السوشيال ميديا

حذر الدكتور مجدي نزيه، خبير التغذية العلاجية، من تقليد وصفات غذائية من على السوشيال ميديا كونها وصفات غير دقيقة وليس بها فوائد .



وزير الصحة الفلسطيني: المجاعة في غزة من صنع الاحتلال والعالم مطالب بوقف العدوان فورا

أكد الدكتور ماجد أبو رمضان، وزير الصحة الفلسطيني، أن الوضع الإنساني في قطاع غزة بلغ مرحلة غير مسبوقة، حيث أعلنت الأمم المتحدة أن القطاع يعيش «مجاعة من الدرجة الخامسة»، وهي أخطر درجات تصنيف المجاعات عالميًا والتي يعقبها مباشرة الموت الجماعي، مشددًا على أن هذه الكارثة ليست نتيجة ظروف طبيعية، بل «صناعة الاحتلال الإسرائيلي» الذي يفرض حصارًا خانقًا ويمنع دخول الغذاء والدواء، ما تسبب في معاناة إنسانية غير مسبوقة.



طلب عاجل من مصر.. إسرائيل تتعمد صناعة المجاعة في غزة والأمم المتحدة تتحرك

أزمة إنسانية طاحنة يمر بها قطاع غزة.. حيث تتفاقم المجاعة نتيجة الحصار الإسرائيلي المستمر، ويهدد النقص الحاد في الغذاء والمياه والدواء حياة مئات الآلاف من المدنيين، خاصة الأطفال والنساء.