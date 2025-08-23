أول فتاة.. الكشف عن مفاجأة في حادث غرق أبو تلات

كشف أحمد بسيوني مراسل موقع صدى البلد الإخباري، كواليس حادث غرق 6 فتيات في شاطئ أبو تلات بالإسكندرية .





وقال أحمد بسيوني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" قبل الحادث تم التنبيه على الفتيات بعدم النزول للمياه ولكن الفتيات دخلوا البحر والموج أخذهم إلى قلب البحر ".

وتابع أحمد بسيوني :" المنقذين فوجئوا بنزول العشرات لإنقاذ الفتيات وبالتالي تم غرق عدد أكبر وهم 6 فتيات ".

ولفت أحمد بسيوني :" تم رفع الراية الحمراء على شاطئ أبو تلات في الإسكندرية للتحذير من نزول البحر ".

وأكمل أحمد بسيوني :" الموج بدأ في سحب الفتيات للداخل وأول فتاة نزلت بحر أبو تلات تم إنقاذها وهي بصحة جيدة ومن نزل لإنقاذها هم من توفوا ".