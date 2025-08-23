محافظ الإسكندرية يعلن إغلاق شاطئ أبو تلات بعد غرق 6 فتيات

علق الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، على غرق 6 فتيات في شاطئ أبو تلات بمحافظة الإسكندرية .





وقال أحمد خالد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" عدد المنقذين في شاطئ أبو تلات 4 منقذين، وأغلقنا الشاطئ بعد الحادث".

وتابع أحمد خالد :" سنكون أكثر حذرا في التعامل مع الشواطئ المفتوحة في الإسكندرية".

وأكمل أحمد خالد :" مستمرون في تاهيل عدد أكبر من المنقذين في الشواطئ لتفادي حدوث مثل هذه الحوادث مرة أخرى ".

ولفت أحمد خالد :" على مرتادي الشواطئ اتباع إرشادات السلامة التي يتم تعميها على كافة شواطئ الإسكندرية ".

