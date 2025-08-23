مانعين نزول البحر.. أول تعليق من محافظ الإسكندرية على غرق فتيات أبو تلات

علق الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، على غرق 6 فتيات في شاطئ أبو تلات بمحافظة الإسكندرية .



وقال أحمد خالد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" كافة المصابين في الحادث بصحة جيدة وأقدم التعازي لأسر المتوفين".

وتابع احمد خالد :" هناك رياح مرتفعة جدا والراية على الشاطئ كانت حمراء وهذا يعني ممنوع نزول البحر ".

وأكمل احمد خالد :" فتاتان نزلوا البحر وبدأوا في الغرق ونزل ناس تانية عشان ينقذوا الفتاتان ".

ولفت أحمد خالد :" على مرتادي الشواطئ اتباع إرشادات السلامة التي يتم تعميمها على كافة شواطئ الإسكندرية ".