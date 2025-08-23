قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المتحدث العسكري: 43 دولة تشارك في تدريب النجم الساطع 2025
المعاهد الأزهرية: متابعة آلية إلكترونية لـ 323 لجنة بامتحانات الدور الثاني للثانوية
القومي للمرأة يهنئ ياسمينا عيسى لفوزها في بطولة بيرو العالمية للريشة الطائرة
قائد الحرس الثوري الإيراني: أي عدوان جديد من إسرائيل سيُواجَه بردّ موجع أكثر من حرب الـ 12 يوما
استدرجوا شخصا لمنزلهم وتعدوا عليه.. القبض على صانعة المحتوى"قطة"وزوجها"سمسم"
محمد صلاح بين أساطير القرن الحادي والعشرين بمعدل تهديفي استثنائي
لي لي عبد اللطيف صبحي تتوج بذهبية إفريقيا للتايكوندو بنيجيريا
شيرين عبد الوهاب تُحرر محضرًا لإلغاء التوكيل من محاميها ياسر قنطوش
تغربم الزمالك.. عقوبات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز
تفتيت بقعة زيت أمام مأخذ محطة مياه الأقصر دون أي تأثير على الخدمة
أهلي جدة بطلا لكأس السوبر السعودي بالفوز على النصر بركلات الترجيح
زيادة مبدئية.. كل ما تريد معرفته عن قيمة الإيجار القديم قبل التطبيق الرسمي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

مشاكل في القلب والقولون.. خبير تغذية يحذر من وصفات السوشيال ميديا

خبير تغذية
خبير تغذية
هاني حسين

حذر الدكتور مجدي نزيه، خبير التغذية العلاجية، من تقليد وصفات غذائية من على السوشيال ميديا كونها وصفات غير دقيقة وليس بها فوائد .

 وقال مجدي نزيه في حواره على قناة “ صدى البلد”، :" وجود وصفات غير علمية على منصات التواصل الاجتماعي مؤشر على اهتمام الناس بالصحة، لكنه يؤكد أن المشكلة تكمن في الطريقة التي يقدم بها الأشخاص هذه الوصفات دون سند علمي، ما قد يؤدي إلى أضرار مثل مشاكل القلب والسمنة والكبد والقولون".

 وتابع :" الكثير من الوصفات الصحية المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي لا تستند إلى أي أساس علمي وقد تكون مضرة أكثر مما تفيد، مشددًا على ضرورة التحقق من مصدر المعلومات قبل تطبيقها.

وأضاف مجدي نزيه، أن طبيعة عمله تتطلب دراسة وتحليل المحتوى الغذائي في كل عرض درامي أو كوميدي، لافتا إلى أن بعض الوصفات مفيدة إذا كانت مستخدمة بشكل معتدل، لكنها تتحول إلى سلبية عند خلط مكونات غير مدروسة أو تقديمها بطريقة عشوائية دون اعتبار للتأثير على الصحة.

وشدد نزيه على ضرورة معرفة خلفية مقدم الوصفة ومستواه الأكاديمي، ومصدر المعلومات العلمية، ومتى يمكن للناس اتباعها ومنعها عن الفئات الحساسة، مؤكدًا أن عرض المعلومات الصحيحة يمكّن المواطنين من اتخاذ قرارات سليمة بشأن صحتهم دون التعرض لمخاطر الوصفات غير الدقيقة.
 

