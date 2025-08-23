مشاكل في القلب والقولون.. خبير تغذية يحذر من وصفات السوشيال ميديا

حذر الدكتور مجدي نزيه، خبير التغذية العلاجية، من تقليد وصفات غذائية من على السوشيال ميديا كونها وصفات غير دقيقة وليس بها فوائد .

وقال مجدي نزيه في حواره على قناة “ صدى البلد”، :" وجود وصفات غير علمية على منصات التواصل الاجتماعي مؤشر على اهتمام الناس بالصحة، لكنه يؤكد أن المشكلة تكمن في الطريقة التي يقدم بها الأشخاص هذه الوصفات دون سند علمي، ما قد يؤدي إلى أضرار مثل مشاكل القلب والسمنة والكبد والقولون".

وتابع :" الكثير من الوصفات الصحية المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي لا تستند إلى أي أساس علمي وقد تكون مضرة أكثر مما تفيد، مشددًا على ضرورة التحقق من مصدر المعلومات قبل تطبيقها.

وأضاف مجدي نزيه، أن طبيعة عمله تتطلب دراسة وتحليل المحتوى الغذائي في كل عرض درامي أو كوميدي، لافتا إلى أن بعض الوصفات مفيدة إذا كانت مستخدمة بشكل معتدل، لكنها تتحول إلى سلبية عند خلط مكونات غير مدروسة أو تقديمها بطريقة عشوائية دون اعتبار للتأثير على الصحة.

وشدد نزيه على ضرورة معرفة خلفية مقدم الوصفة ومستواه الأكاديمي، ومصدر المعلومات العلمية، ومتى يمكن للناس اتباعها ومنعها عن الفئات الحساسة، مؤكدًا أن عرض المعلومات الصحيحة يمكّن المواطنين من اتخاذ قرارات سليمة بشأن صحتهم دون التعرض لمخاطر الوصفات غير الدقيقة.

