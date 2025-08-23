قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السودان.. مصرع 46 شخصا في جنوب كردفان نتيجة سوء التغذية

هاجر رزق

لقى 46 شخصاً مصرعهم بسبب سوء التغذية خلال شهرين بولاية جنوب كردفان جنوبي البلاد، كما أن هناك نحو 19 ألف امرأة حامل أو مرضعة بحاجة ماسة إلى التغذية، وفقا لما أعلنته شبكة أطباء السودان، اليوم السبت.

وقالت شبكة أطباء السودان، في بيان نشرته على حسابها في فيسبوك، إن فريقها "رصد وفاة 46 شخصاً في ولاية جنوب كردفان بسبب سوء التغذية خلال شهري يوليو الماضي وأغسطس الجاري، معظمهم من النساء والأطفال".

وناشدت الشبكة "السلطات المحلية والإقليمية والدولية، ومنظمة الصحة العالمية، وكل الهيئات الإنسانية ذات الصلة، بالتدخل الفوري لإنقاذ حياة النساء الحوامل والمرضعات والأطفال قبل فوات الأوان".

وأضافت الشبكة الطبية المستقلة أن "أكثر من 19 ألف امرأة حامل ومرضعة بحاجة بصورة عاجلة إلى تغذية إضافية".

وأكدت أن "تجويع المواطنين واستخدام الغذاء كسلاح حرب جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب بموجب القوانين الدولية، حيث تتفاقم الأوضاع الإنسانية بصورة مروعة بمدينتي كادوقلي والدلنج" في ولاية جنوب كردفان.

وأدانت "بأشد العبارات استمرار حصار المدنيين وتجويعهم" من جانب قوات الدعم السريع، مطالبة بضرورة "فك الحصار فوراً وفتح ممرات إنسانية آمنة تسمح بدخول الغذاء والدواء دون قيود".

