نائب أمير الرياض يوجه بإيقاف فعاليتين ترفيهيتين لهذا السبب

في تشديد وتكثيف للرقابة على الألعاب الهوائية وضمان نظاميتها في جميع الفعاليات، أمر نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، بإيقاف فعاليتين ترفيهيتين في المنطقة.

جاء ذلك عقب رفع الهيئة العامة للترفيه ملاحظات تتعلق بسلامة الألعاب الهوائية المقامة فيهما.

وأكد في خطاب موجهة إلى مدير شرطة المنطقة أن أمن وسلامة مرتادي الفعاليات أولوية لا يمكن التهاون فيها، مشددًا على ضرورة تكثيف الجولات الرقابية من الجهات المعنية على جميع الفعاليات الترفيهية للتأكد من مطابقة الألعاب لاشتراطات السلامة والنظامية.

ويأتي هذا التوجيه ضمن حرص إمارة منطقة الرياض والجهات المختصة على تعزيز معايير السلامة في الفعاليات الترفيهية، وضمان توفير بيئة آمنة وممتعة للعائلات والزوار.