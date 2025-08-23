حرائق الغابات في إسبانيا تقترب من نهايتها

قال رئيس هيئة الحماية المدنية والطوارئ الإسبانية اليوم السبت إن البلاد استطاعت تقريبا احتواء حرائق الغابات التي اجتاحت البلاد هذا الشهر، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وتدمير مساحات شاسعة من الأراضي.

وقالت المسؤولة فرجينيا باركونيس لشبكة التلفزيون الحكومية "تي في إي": "أعدادهم أصبحت أقل، والنهاية أقرب بكثير".

وأضافت أن التهديدات المتبقية لا تزال "غادرة" و"نحتاج إلى بذل جهد أخير للتعامل مع هذا الوضع الرهيب".

يكافح رجال الإطفاء الإسبان، بمساعدة دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، منذ أسابيع حرائق أتت على أكثر من 350 ألف هكتار (865 ألف فدان) خلال الأسبوعين الماضيين، وفقا لنظام معلومات حرائق الغابات الأوروبي.

كانت المناطق الأكثر تضررًا في الشمال والغرب: قشتالة وليون، وإكستريمادورا، وغاليسيا. اندلعت حرائق الغابات خلال موجة حرّ ضربت البلاد لمدة أسبوعين، حيث وصلت درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية فأكثر.