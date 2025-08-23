بقوة 6.0 درجات.. زلزال قوي قبالة السلفادور

ضرب زلزال قوي المحيط الهادئ قبالة سواحل جواتيمالا والسلفادور السبت، حسبما ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

سُجِّلت الهزة الأرضية التي بلغت قوتها 6.0 درجات على عمق بسيط بلغ 10 كيلومترات (6 أميال).

وكان مركزها على بُعد 81 كيلومترًا (50 ميلًا) جنوب غرب أكاجوتلا في السلفادور و107 كيلومترات (66 ميلًا) جنوب شرق بويرتو سان خوسيه في جواتيمالا.

يعد أكاخوتلا، ميناء تجاري رئيسي في السلفادور وتستخدمه أيضًا سفن الرحلات البحرية.

أما بويرتو سان خوسيه، فتعد أكبر مدينة على ساحل جواتيمالا المطل على المحيط الهادئ.

ولم ترد أنباء فورية عن وقوع أضرار أو إصابات.