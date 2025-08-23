بسبب التحديات الأمنية.. تأجيل انتخابات مجلس الشعب السوري في 3 محافظات

أفادت سكاي نيوزعربية، اليوم السبت، بتأجيل انتخابات مجلس الشعب في محافظات السويداء والحسكة والرقة بسبب التحديات الأمنية وإلى حين توفر الظروف المناسبة والبيئة الآمنة لإجرائها، وذلك وفقا لمصادر سورية.

وقالت المصادر، إنه: "حرصاً من اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب على التمثيل العادل في مجلس الشعب للمحافظات السورية الثلاث (السويداء - الحسكة - الرقة )، ونظرا لما تشهده هذه المحافظات من تحديات أمنية، فإن اللجنة العليا قررت إرجاء العملية الانتخابية في المحافظات المذكورة لحين توفر الظروف المناسبة والبيئة الآمنة لإجرائها، وتبقى مخصصاتها من المقاعد محفوظة إلى حين إجراء الانتخابات فيها في أقرب وقت ممكن".

وانطلقت أمس الجمعة الإجراءات العملية لانتخابات مجلس الشعب السوري، وذلك عقب مصادقة الرئيس السوري أحمد الشرع على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب.