الهند تغزو الفضاء.. مودي يعلن إطلاق "غاغانيان" وبناء محطة فضاء وطنية | شاهد

أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم السبت، عن استعداد بلاده لإطلاق مهمة "غاغانيان" المأهولة إلى الفضاء قريبًا، إلى جانب خطط لبناء محطة فضاء هندية خلال السنوات المقبلة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها عبر الفيديو بمناسبة اليوم الوطني للفضاء 2025، حيث كشف عن إنشاء "تجمع رواد فضاء" ودعا الشباب الهندي للانضمام إليه، مؤكدًا أن المناسبة أصبحت مصدر إلهام وحافز للأجيال الجديدة.

وأشار مودي إلى الإنجازات المتسارعة لبلاده في مجال الفضاء، مستذكرًا نجاح الهند في الوصول إلى القطب الجنوبي للقمر قبل عامين، والتطور في تقنيات الدفع الكهربائي والمحركات شبه المبردة.

كما لفت إلى تحرير قطاع الفضاء من القيود الحكومية، الأمر الذي ساهم في ظهور أكثر من 350 شركة ناشئة، مع توقع إطلاق أول صاروخ من القطاع الخاص قريبًا.

وأضاف أن الهند تعمل على تطوير أول قمر اتصالات محلي، وتستهدف إنشاء خمس شركات فضائية بقيمة مليار دولار خلال خمس سنوات، وزيادة عدد عمليات الإطلاق إلى 50 عملية سنويًا.

وختم رئيس الوزراء الهندي بالتأكيد على أن تكنولوجيا الفضاء ستُوظَّف لتحسين حياة المواطنين، عبر تطبيقات في الزراعة، الصيد، إدارة الكوارث، وخطة "جاتي شاكتي" الوطنية.