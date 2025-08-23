تحطم طائرة ميج- 29 أثناء الهبوط ومصرع طيار أوكراني

أعلن سلاح الجوي الأوكراني اليوم السبت أنه في ليلة 23 أغسطس، وأثناء هبوط الطائرة المقاتلة الأوكرانية من طراز ميج- 29، قتل الطيار سيرجي بوندار.

تحطم طائرة ميج

وقال سلاح الجوي الأوكراني إنه : "بعد إتمام مهمة قتالية، وأثناء هبوط الطائرة، توفي طيار ميج-29، الرائد بوندار سيرغي فيكتوروفيتش، المولود عام 1979"، حسب ما أوردته وسائل إعلام أوكرانية.

وأضاف سلاح الجوي الأوكراني أنه يجري تحديد أسباب وملابسات الحادث.

خسائر سلاح الجو الأوكراني

خلال فترة الحرب الشاملة مع روسيا، خسر سلاح الجو الأوكراني العديد من الطائرات المقاتلة والطيارين المحترفين أثناء صد الهجمات الجوية الروسية.

وفي ليلة 29 يونيو، توفي الطيار من الدرجة الأولى، المقدم ماكسيم أوستيمينكو.

كان أوستيمينكو يقود طائرة إف-16 الأمريكية المقاتلة، وأسقط هدفًا جويًا، لكن الطائرة تضررت حوَّل الطيار مسار الطائرة بعيدًا عن منطقة مأهولة بالسكان ولم يتسنَّ له الوقت للقفز بالمظلة.

في أبريل من هذا العام، وخلال هجوم بطائرة مُسيَّرة، خسرت القوات الجوية الأوكرانية طائرة مقاتلة من طراز سو-27. قفز الطيار بالمظلة ونجا.

في مايو 2024، توفي الطيار المقاتل دينيس فاسيليوك أثناء تنفيذ مهمة.

وفي فبراير 2024، أثناء تنفيذ مهمة قتالية، توفي الطيار فلاديسلاف ريكوف. وقد شارك في حوالي 400 طلعة قتالية.