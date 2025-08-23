رئيس الوزراء الهولندي: سنواصل الضغط على روسيا من خلال عقوبات اقتصادية جديدة

أفادت "سي أن أن الاقتصادية"، أن رئيس الوزراء الهولندي قال: "سنواصل الضغط على روسيا من خلال إعداد عقوبات اقتصادية جديدة"، وذلك خلال خبر عاجل لها.

وفي سياق آخر، كشفت أوكرانيا عن صاروخ جديد من نوع كروز، ويطلق عليه اسم "فلامنغو FP-5" ويستطيع حمل رأس حربي يزيد وزنه عن طن واحد، والطيران لمسافة تتجاوز 3000 كلم، و يعد الصاروخ هو الأسرع في ترسانتها الصاروخية، و يمكنه ضرب أهداف في العمق الروسي، حسب "سكاي نيوزعربية".

وتم تطوير الصاروخ بالكامل في أوكرانيا، وأنتجته شركة الدفاع الأوكرانية "فاير بوينت"، واستغرق تطويره من الفكرة إلى إخضاعه لأول اختبار في ساحة المعركة 9 أشهر، وفقا للرئيسة التنفيذية، والمديرة التقنية للشركة إيرينا تيرخ.