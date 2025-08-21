الأونروا: طفل من كل ثلاثة يعانون سوء التغذية في مدينة غزة

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين “الأونروا” أن نحو طفل من كل ثلاثة أطفال يعانون من سوء التغذية في مدينة غزة .

وأشارت الوكالة الأممية في بيان لها إلى أن سلطات الإحتلال الإسرائيلية لا تسمح بدخول المساعدات الكافية.

ونوهت الوكالة إلى أن هناك حاجة إلى ما لا يقل عن 500 إلى 600 شاحنة محملة بالمساعدات يوميًا وعمليات الإسقاط الجوي غير آمنة وغير ضرورية.

وقالت الأونروا " مع تصاعد الحرب في مدينة غزة، ستزداد الأوضاع سوءًا ، مشددة علي ضرورة السماح للأونروا بإدخال المساعدات على نطاق واسع وتوزعها بأمان.