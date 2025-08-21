قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيق جيش الاحتلال في هجوم خان يونس: 15 مسلحا شاركوا في الضرب
محافظ سوهاج: إجراءات رادعة ضد المتقاعسين عن سداد مستحقات منظومة التصالح
خبير: 60% من الأمريكيين يؤيدون فلسطين ويطالبون بوقف إطلاق النار
القانون كاملا .. "صدى البلد" ينشر نصوص قانون الرياضة بعد تصديق الرئيس السيسى
الإمام الإنسان.. شيخ الأزهر يوزع شنط مدرسية على طلاب الأقصر ويجبر بخاطرهم.. صور
الرئيس السيسي يصدر قرارًا بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة
موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت في الدوري والقنوات الناقلة
شوبير يكشف حقيقة توقف العمل بـ استاد الأهلي
القصة الكاملة لزواج وائل كفوري من شانا عبود سرا
إيران.. بدء مناورات صاروخية للقوة البحرية تحت اسم الاقتدار المستدام 1404
بعد ضبطها متلبسة.. نورا دانيال: الكباريهات بتطلبني بالاسم
تنسيق الشهادات المعادلة 2025.. ما الذي ينتظر الطلاب بعد تسجيل الرغبات؟
أخبار العالم

الأونروا: طفل من كل ثلاثة يعانون سوء التغذية في مدينة غزة

محمود نوفل

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين “الأونروا” أن نحو طفل من كل ثلاثة أطفال يعانون من سوء التغذية في مدينة غزة .

وأشارت الوكالة الأممية في بيان لها إلى أن سلطات الإحتلال الإسرائيلية لا تسمح بدخول المساعدات الكافية.

ونوهت الوكالة إلى أن هناك حاجة إلى ما لا يقل عن 500 إلى 600 شاحنة محملة بالمساعدات يوميًا وعمليات الإسقاط الجوي غير آمنة وغير ضرورية.

وقالت الأونروا " مع تصاعد الحرب في مدينة غزة، ستزداد الأوضاع سوءًا ، مشددة علي ضرورة السماح للأونروا بإدخال المساعدات على نطاق واسع وتوزعها بأمان.

